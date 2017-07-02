В Dolby Theatre отпраздновали свадьбу детей российских олигархов

В эти выходные в Лос-Анджелесе состоялась роскошная свадьба Гаспара Авдоляна и Лолиты Османовой. На один вечер зал Dolby Theatre, где проводятся церемонии вручения «Оскара», был украшен фантастической флористической композицией, стоимость которой оценивается приблизительно в полмиллиона долларов.

Ведущими церемонии стали Андрей Малахов и Ксения Собчак. Гостей развлекали Светлана Лобода, Стас Михайлов, Николай Басков, Леди Гага и другие известные артисты. Среди гостей замечены Шер и ювелир Лори Родкин, которая написала в своем Instagram «Я до конца не понимаю, я в России или Армении, или я на армянском шоу «Голос»».

Just your ordinary wedding #whenoligarchsmarry #gaga #jasonderulo Публикация от Loree Rodkin (@loreerodkin) Июл 2 2017 в 12:49 PDT

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 2 2017 в 3:15 PDT

Публикация от Карапетян Артур Каренович (@drkarapetyan) Июл 2 2017 в 5:04 PDT

Красавица-невеста выглядела не хуже голливудских актрис на лестнице знаменитого театра: шлейф изумительного свадебного платья сверкал под лампами софитов.

Публикация от Khaimova Galya (@galyaaisha) Июл 2 2017 в 2:29 PDT

Как сообщает «Комсомольская правда», отец невесты Эльдар Османов - совладелец компании «Межрегионсоюзэнерго», которая, включает в себя такие активы, как «Тагилэнергосбыт» «Челябэнергосбыт», « Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт» , Хакакасэнергосбыт» и «Роскоммунэнерго". Отец жениха, 46-летний Альберт Авдолян является основателем и владельцем компании «СКАРТЕЛ», а также держателем акций «Yota».

Публикация от @vogue._.style Июл 2 2017 в 3:45 PDT

Стоит отметить, что большинство российских звезд, принявших участие в этом празднике, не посчитали нужным поделиться этим со своими фолловерами. Только Николай Басков пожелал молодым счастья, а Ксения Собчак поделилась восторгом от представления Леди Гаги.

Фото из Instagram Ксении Собчак

Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям молодоженов!