Решетова, Алекса и другие бывшие любимые женщины нового «холостяка» Тимати
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алекса
Фото: Starface
Роман юной Алексы и молодого Тимати закрутился во время их участия в популярном проекте «Фабрика звезд — 4». Тогда рэперу было 20 лет, а Саше — всего 15. Вскоре после шоу они разошлись, но сохранили дружеские отношения. Так, недавно Алекса снялась в клипе Тимати «С чистого листа», в котором сыграла роль его возлюбленной. Сейчас девушка собирается замуж за звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.
Софья Рудьева
Фото: Starface
В 2010 году появились слухи о романе Тимати с «Мисс Россия — 2009» Софьей Рудьевой. Именно с ней рэпер приехал на «Детскую Новую волну» в Ялту, где они, по словам очевидцев, прекрасно проводили время в компании друг друга и вели себя как пара, обнимаясь, держась за руки и развлекаясь на свиданиях. Поговаривали даже, что они собираются пожениться, но роман в итоге продлился недолго.
Мила Волчек
Фото: Eastnews
Еще одной возлюбленной Тимати стала студентка режиссерского факультета ГИТИСа Мила Волчек, с которой он часто вместе выходил в свет и позировал фотографам на красных дорожках. Светские сплетники снова заговорили о скорой свадьбе артиста, но... не сложилось. Недавно Волчек родила первенца супругу, бизнесмену Алексею Гарберу — сыну российского миллиардера и бывшего члена Совета директоров ООО «Роснефть Сахалинморнефтегаз» Марка Гарбера.
Ангелина Башкина
Фото: Starface / Instagram Ангелины Башкиной
После расставания с Милой Волчек, с которой он то сходился, то разрывал отношения на протяжении нескольких лет, Тимати решил развлечься в компании 18-летней фигуристой студентки факультета журналистики МГИМО Ангелины Башкиной, с которой он познакомился в одном из московских клубов. Парочку заметили на отдыхе в Сен-Тропе. Потом они вместе появлялись на вечеринках и публично флиртовали в Сети, а через несколько месяцев расстались.
Алена Шишкова
Фото: Instagram Алены Шишковой
Несмотря на то, что «2-я вице-мисс Россия» 2012 года Алена Шишкова и Тимати никогда не были женаты, маму рэпера, Симону Юнусову, поклонники называют свекровью блондинки. Симона Яковлевна занимается воспитанием дочери Тимати и Алены Алисы и дружит с бывшей возлюбленной сына. Именно благодаря Алене Тимати впервые стал отцом и, как многие поначалу наивно думали, остепенился. Познакомились они на съемках клипа артиста. «Все девушки снимались в белье, а она была единственная, кто отказался раздеваться. Я сразу обратил внимание на то, что все приехали разодетые — на каблуках, в мини-юбках, накрашенные, а Алена выглядела лучше всех в кроссовках и спортивном костюме», — рассказал он в интервью Super.
Анастасия Решетова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла», — написала Решетова.
Напомним, в начале октября стало известно, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом. «Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе ТНТ. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».
Фото: Instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews
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