Решетова, Алекса и другие бывшие любимые женщины нового «холостяка» Тимати

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла», — написала Решетова.