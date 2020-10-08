Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» — фанаты в шоке: «Вот для чего с Настей разошлись»
Фото: Starface
Весной 2021 года на телеканале ТНТ стартует 8-й сезон популярного шоу «Холостяк». И теперь стало известно имя его героя: им станет Тимур Юнусов (Тимати).
«Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе телеканала. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».
Кастинг девушек идет полным ходом, уточнили в пресс-службе ТНТ.
Фото: Пресс-служба
Новость о том, что Тимати станет новым «холостяком» облетела СМИ и телеграм-каналы. В комментариях сообществ разразилась настоящая битва: одни фанаты Тимура одобрили его как главного героя, другие отметили, что только ненормальная девушка пойдет сражаться за сердце мужчины с богатым прошлым, третьи разразились гневной тирадой в адрес Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой, обвинив их в постановочном расставании.
Комментарии посыпались в Instagram Анастасии и в телеграм-каналы, опубликовавшие новость.
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
«Еще успеешь на кастинг в "Холостяк"», — написали Анастасии. «Мужик с "прицепом" так себе», «Так вот для чего с Настей расстались», «После шоу опять сойдутся», — распалились в комментариях фанаты Тимати и Решетовой. Они припомнили недавний «развод» Джигана и Оксаны Самойловой, которые наделали много шума вокруг своего расставания, а после вновь сошлись.
Ранее в Сети всплывали имена и других претендентов на роль героя шоу: блогера Гусейна Гасанова, брата Дарьи Клюкиной (она и сама была участницей проекта) и даже того же Тимура Юнусова.
В седьмом сезоне «Холостяка» героем был стоматолог Антон Криворотов, а победительницей стала красавица с Кубы Барбара Пино.
Фото и видео: Instagram Тимати, Starface, пресс-служба
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