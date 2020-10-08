Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» — фанаты в шоке: «Вот для чего с Настей разошлись»

Весной 2021 года на телеканале ТНТ стартует 8-й сезон популярного шоу «Холостяк». И теперь стало известно имя его героя: им станет Тимур Юнусов (Тимати).

«Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе телеканала. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».

Кастинг девушек идет полным ходом, уточнили в пресс-службе ТНТ.