Экс-возлюбленная Тимати Мила Волчек родила ребенка мужу-миллиардеру

Сегодня СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец» сообщили о том, что 34-летняя светская львица Мила Волчек впервые стала мамой.
Отец ребенка — сын миллиардера Алексей Гарбер. Его папа — российский предприниматель, старший партнер GHP GROUP, бывший член совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Марк Гарбер.
Долгое время Мила и Алексей скрывали свои отношения.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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