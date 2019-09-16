Экс-возлюбленная Тимати Мила Волчек родила ребенка мужу-миллиардеру

Сегодня СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец» сообщили о том, что 34-летняя светская львица Мила Волчек впервые стала мамой.

Отец ребенка — сын миллиардера Алексей Гарбер. Его папа — российский предприниматель, старший партнер GHP GROUP, бывший член совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Марк Гарбер.

Долгое время Мила и Алексей скрывали свои отношения.