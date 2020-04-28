Экс-возлюбленная Тимати Алекса снялась в его новом клипе

Поклонники 31-летней Александры Чвиковой признались, что ее воссоединение с Тимуром, пусть и только на экране, было неожиданным.

«Нежданчик прям!», «Ура! Поздравляю! Рада тебя видеть в клипе!», «Красивая очень. Рада видеть вас с Тимуром в кадре вместе», — полетели комментарии.

Роман юной Алексы и молодого Тимати закрутился во время их участия в популярном проекте «Фабрика звезд — 4». Тогда рэперу было 20 лет, а Саше — всего 15.