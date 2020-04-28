Экс-возлюбленная Тимати Алекса снялась в его новом клипе
Тимати и Григорий Лепс выпустили совместное видео на песню «С чистого листа». Ролик получился настоящим короткометражным художественным фильмом. И одну из ролей в нем сыграла бывшая возлюбленная Тимура Юнусова — Алекса.
Поклонники 31-летней Александры Чвиковой признались, что ее воссоединение с Тимуром, пусть и только на экране, было неожиданным.
«Нежданчик прям!», «Ура! Поздравляю! Рада тебя видеть в клипе!», «Красивая очень. Рада видеть вас с Тимуром в кадре вместе», — полетели комментарии.
Роман юной Алексы и молодого Тимати закрутился во время их участия в популярном проекте «Фабрика звезд — 4». Тогда рэперу было 20 лет, а Саше — всего 15.
Пара даже выпустила совместный трек «Когда ты рядом», а Тимур снялся в клипе Алексы на песню «Где же ты». Их роман закончился через несколько лет после завершения телепроекта.
Фото: Instagram, Gennadii Sergeev, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface
Видео: Тимати, Первый канал
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