Савельева, Варум, Подольская и другие знаменитые невестки, которые дружат со своими свекровями
Фото: Instagram
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Саша Савельева и Кирилл Сафонов недавно отметили 10-летний юбилей свадьбы. В пятницу, 17 апреля, певица опубликовала в Instagram трогательное свадебное видео. «10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа... А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас», — написала она.
Анжелика Варум
Фото: Starface
«Четко представляла рядом с сыном именно эту хрупкую девушку, и мне самой захотелось, чтобы это было так на самом деле. О такой невестке можно было только мечтать. Как-то еще давно я сказала на этот счет Лене: "Женщина, которую ты выберешь, будет для меня самой лучшей невесткой на свете". А тут такая!..», — написала об Анжелике Варум в книге, посвященной биографии Леонида Агутина, его мама Людмила Леонидовна, которая с первой встречи поладила с невесткой.
Наталья Подольская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В звездных семьях, как и в обычных, иногда происходят ссоры и непонимание. Порой в таких случаях некоторые супруги спрашивают совета у родных — не только своих, но и мужа или жены. Однако Владимир Пресняков и Наталья Подольская — исключение. Они стараются не вмешивать в свою личную жизнь родителей, хотя очень тепло с ними общаются. «Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову мамулей, вижусь не очень часто, потому что она одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Она не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит — почаще отправлять фотографии Темы. А если хочет что-то подарить Теме, непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек», — рассказала Наталья в интервью порталу Dni.ru
Алена Шишкова и Анастасия Решетова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати никогда не были женаты, маму рэпера, Симону Юнусову, поклонники называют свекровью красавицы-блондинки. Симона Яковлевна занимается воспитанием дочери Тимати и Алены Алисы и дружит с бывшей возлюбленно сына. «Симона, дорогая! Из-за перелетов, мне сегодня не удалось Вас поздравить (как я люблю это обычно делать - именно в полночь). Вы знаете, что я Вас люблю и ценю! Ценю очень то, что Вы никогда не были равнодушны ко мне. Вы всегда готовы дать совет и поделиться своей мудростью. Крепкого здоровья, любви и счастья! С Днем Рождения!», — вот так нежно Шишкова поздравила маму Тимати. Поддерживает теплые отношения Юнусова и с нынешней пассией рэпера Анастасией Решетовой.
Мария Погребняк
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Погребняк недавно побывала на открытии модного салона красоты. С собой на праздничный вечер она взяла маму мужа Ларису Погребняк. В Instagram супруга известного футболиста разместила общую со свекровью фотографию, которую подписала так: «С моей невероятной свекровью».
Ксения Бородина
Фото: Instagram
Ксения Бородина тоже поддерживает дружеские отношения с мамой своего супруга Курбана Омарова и выходит с ней в свет. «А у нас со свекровью культурная программа) Идем на "Митина любовь" в Гоголь центр», — подписала телеведущая совместное фото со свекровью.
Юлия Проскурякова
Фото: Instagram
В прошлом году,12 июня, мама Игоря Николаева Светлана Митрофановна отметила 81-летие. «Сегодня день рождения у нашей красивой, яркой, потрясающей мамы и бабушки — Николаевой Светланы Митрофановны!!! Дорогая наша бабушка Фета, мы Вас любим и поздравляем! Здоровья вам и долгих лет жизни, сияйте всегда, Вы так прекрасны», — подписала супруга артиста Юлия Проскурякова в своем блоге фото свекрови.
Юлия Костюшкина
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Стас Костюшкин является главой семьи, но даже и на него находится своя власть — его мама. Например, когда он регулярно забывал дарить цветы своей любимой жене Юлии, она решила вопрос кардинальным способом. «Однажды я сказала ему: «Милый, не обалдел ли ты?» и позвонила его маме. Я воспользовалась правом вето, потому что за 15 лет никогда не беспокоила свекровь подобными вопросами. Но тут я просто не выдержала! А свекровь моя была в шоке, ведь она придерживается позиции, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина, и именно в таком русле воспитывала сына. Поэтому муж получил от своей мамы по первое число», — рассказала Юлия Костюшкина.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Instagram
Путь к сердцу свекрови дано найти не каждому. Наталье Чистяковой-Ионовой это, похоже, удалось. Певица рассказала поклонникам о своих теплых отношениях с мамой супруга: «Вроде бы такие разные с Тамарой Чистяковой. Она почетный профессор, доктор наук, заведующая кафедрой и долго еще можно все перечислять! Ну, и меня вы знаете. Но я никогда не чувствовала этой разницы, потому что мы всегда находим общие темы, взгляды и смотрим мы в одну сторону. Счастья нашей семье». Наталья отметила, что она никогда не пыталась делить мужа с его матерью: «Уважение тем женщинам, которые понимают, что сына они рожают не для себя. Именно такие сыновья становятся настоящими мужчинами, способными создать семью и принять ответственность на себя!!!».
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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