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Принц Гарри с Меган Маркл, Венсан Кассель с Тиной Кунаки и другие самые роскошные свадьбы 2018 года

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Принц Гарри и Меган Маркл

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В прошлом году женились и выходили замуж принцы и принцессы, звезды шоу-бизнеса, наследники и наследницы многомиллиардных состояний, знаменитые аристократы и не только. Мы выбрали самые красивые, роскошные и звездные свадьбы 2018 года и предлагаем вспомнить, как прошли церемонии, как выглядели невесты, и посмотреть на самые трогательные и яркие моменты.

Принц Гарри и Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых женщин планеты после того, как вышла замуж за британского принца Гарри. Влюбленные поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае. Трансляцию церемонии венчания внука королевы Елизаветы II смотрели миллионы людей по всему миру. Это было так трогательно и мило, что, согласно статистике, количество просмотров роликов на порносайтах резко сократилось. Ну не чудо ли?

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Свадебная церемония двоюродной сестры принца Гарри,принцессы Евгении Йоркской и бизнесмена Джека Бруксбэнка состоялась осенью в Виндзорском замке. Невеста шла к алтарю в роскошном и одновременном скромном платье лаконичного кроя и с фамильной тиарой на голове, украшенной драгоценными камнями. На церемонии собрались многие члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, принцы Уильям и Гарри, а также Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Робби Уильямс, Лив Тайлер, Кейт Мосс, Рики Мартин и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Слухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходили уже давно. В марте этого года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже намекнула на скорую свадьбу. В августе жених официально подтвердил серьезность своих отношений, женившись на любимой и появившись с ней на обложке журнала Vanity Fair с заголовком «Она сказала да». Бракосочетание состоялось во французском курортном городке Бидар возле Биаррица, где выросла невеста. Свадьба была довольно скромной, но мы не могли не включить ее в наш рейтинг — только посмотрите, как роскошно выглядит Тина в белоснежном платье Veara Wang!

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Прошлым летом 38-летний певец и миллиардер Эмин Агаларов женился на 30-летней модели Алене Гавриловой. Тайная свадьба прошла в Подмосковье, в качестве основной локации был выбран принадлежащий семье жениха гольф-клуб «Agalarov Estate». Поздравить молодых приехали Зара, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Ольга Орлова, Александр Серов, Вадим Верник, Катя Лель, Стивен Сигал и другие звезды. Пространство, в котором веселились гости, было украшено свечами, пионами и розами — все в белых и нежно-розовых тонах. «Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе», — сказал Агаларов.

Фернандо Фитц-Джеймс и София Паласуэло

Испанский аристократ, внук покойной герцогини Альбы Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт женился на PR-менеджере брендов Oscar de la Renta и Carolina Herrera Софии Паласуэло. Торжественная церемония бракосочетания состоялась во дворце Лирия, являющемся резиденцией герцога Альба. В числе более 700 гостей была сама королева Испании София. Невеста отказалась от тиары семьи Альба и фаты, завершив образ украшением для прически из воздушных белых перьев.

Баррон Хилтон и Тесса фон Вальдердорфф

В июне наследник империи Hilton 29-летний Баррон Хилтон женился на своей давней возлюбленной Тессе фон Вальдердорфф. Свадьба состоялась в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми, куда все знаменитое семейство Хилтон приехало за несколько дней до торжества.

Артем Кручин и Анастасия Потанина

В середине августа в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина. Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а вел праздничный вечер Иван Ургант.

Александр Мирелли Морис и Ирина Чигиринская

В июне состоялась одна из самых ярких свадеб 2018 года — замуж вышла 18-летняя Ирина Чигиринская. Ее избранником стал сын бывшего губернатора Архангельской области Александр Мирелли Морис. Мероприятие было организовано в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На празднике собрались многочисленные друзья жениха и невесты, среди которых оказались и знаменитости. Развлекали гостей Максим Галкин и Николай Басков. Также на сцене выступили Ани Лорак, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и группа «Ленинград». По сообщениям СМИ, только подвенечное платье Ирины стоило около 14 миллионов рублей. А на угощение для гостей ушло еще не менее 16 миллионов рублей.

Ник Джонас и Приянка Чопра

В конце прошлого года 36-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж за 26-летнего певца Ника Джонаса.

Торжество состоялось на родине невесты в Индии, для проведения свадьбы пара выбрала дворец Умайд-Бхаван, одну из самых роскошных частных резиденций в мире.

Король Мухаммад V и Оксана Воеводина

В ноябре 25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V. Церемония бракосочетания состоялась в подмосковной Барвихе. Невеста выглядела вполне по-европейски, тогда как ее будущий супруг появился на свадьбе в традиционном малайзийском костюме. На столах не было алкоголя, а к продуктам, из которых были приготовлены блюда, предъявлялись особые требования. За несколько месяцев до этого события модель приняла религию будущего мужа. Недавно сало известно о том, что Мухаммад V отрекся от престола.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, instagram, eastnews, globallookpress

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