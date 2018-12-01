Принц Гарри с Меган Маркл, Венсан Кассель с Тиной Кунаки и другие самые роскошные свадьбы 2018 года

Принц Гарри и Меган Маркл
Американская актриса Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых женщин планеты после того, как вышла замуж за британского принца Гарри. Влюбленные поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае. Трансляцию церемонии венчания внука королевы Елизаветы II смотрели миллионы людей по всему миру. Это было так трогательно и мило, что, согласно статистике, количество просмотров роликов на порносайтах резко сократилось. Ну не чудо ли?
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения
Свадебная церемония двоюродной сестры принца Гарри,принцессы Евгении Йоркской и бизнесмена Джека Бруксбэнка состоялась осенью в Виндзорском замке. Невеста шла к алтарю в роскошном и одновременном скромном платье лаконичного кроя и с фамильной тиарой на голове, украшенной драгоценными камнями. На церемонии собрались многие члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, принцы Уильям и Гарри, а также Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Робби Уильямс, Лив Тайлер, Кейт Мосс, Рики Мартин и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Слухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходили уже давно. В марте этого года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже намекнула на скорую свадьбу. В августе жених официально подтвердил серьезность своих отношений, женившись на любимой и появившись с ней на обложке журнала Vanity Fair с заголовком «Она сказала да». Бракосочетание состоялось во французском курортном городке Бидар возле Биаррица, где выросла невеста. Свадьба была довольно скромной, но мы не могли не включить ее в наш рейтинг — только посмотрите, как роскошно выглядит Тина в белоснежном платье Veara Wang!
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова
Прошлым летом 38-летний певец и миллиардер Эмин Агаларов женился на 30-летней модели Алене Гавриловой. Тайная свадьба прошла в Подмосковье, в качестве основной локации был выбран принадлежащий семье жениха гольф-клуб «Agalarov Estate». Поздравить молодых приехали Зара, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Ольга Орлова, Александр Серов, Вадим Верник, Катя Лель, Стивен Сигал и другие звезды. Пространство, в котором веселились гости, было украшено свечами, пионами и розами — все в белых и нежно-розовых тонах. «Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе», — сказал Агаларов.
Фернандо Фитц-Джеймс и София Паласуэло
Испанский аристократ, внук покойной герцогини Альбы Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт женился на PR-менеджере брендов Oscar de la Renta и Carolina Herrera Софии Паласуэло. Торжественная церемония бракосочетания состоялась во дворце Лирия, являющемся резиденцией герцога Альба. В числе более 700 гостей была сама королева Испании София. Невеста отказалась от тиары семьи Альба и фаты, завершив образ украшением для прически из воздушных белых перьев.
Баррон Хилтон и Тесса фон Вальдердорфф
В июне наследник империи Hilton 29-летний Баррон Хилтон женился на своей давней возлюбленной Тессе фон Вальдердорфф. Свадьба состоялась в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми, куда все знаменитое семейство Хилтон приехало за несколько дней до торжества.
Артем Кручин и Анастасия Потанина
В середине августа в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина. Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а вел праздничный вечер Иван Ургант.
Александр Мирелли Морис и Ирина Чигиринская
В июне состоялась одна из самых ярких свадеб 2018 года — замуж вышла 18-летняя Ирина Чигиринская. Ее избранником стал сын бывшего губернатора Архангельской области Александр Мирелли Морис. Мероприятие было организовано в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На празднике собрались многочисленные друзья жениха и невесты, среди которых оказались и знаменитости. Развлекали гостей Максим Галкин и Николай Басков. Также на сцене выступили Ани Лорак, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и группа «Ленинград». По сообщениям СМИ, только подвенечное платье Ирины стоило около 14 миллионов рублей. А на угощение для гостей ушло еще не менее 16 миллионов рублей.
Ник Джонас и Приянка Чопра
В конце прошлого года 36-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж за 26-летнего певца Ника Джонаса.
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One of the most special things that our relationship has given us is a merging of families who love and respect each other's faiths and cultures. And so planning our wedding with an amalgamation of both was so so amazing. An important part of the pre wedding rituals for the girl in an Indian wedding is the Mehendi. Once again we made it our own and it was an afternoon that kicked off the celebrations in the way we both dreamed. @nickjonas
Торжество состоялось на родине невесты в Индии, для проведения свадьбы пара выбрала дворец Умайд-Бхаван, одну из самых роскошных частных резиденций в мире.
Король Мухаммад V и Оксана Воеводина
В ноябре 25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V. Церемония бракосочетания состоялась в подмосковной Барвихе. Невеста выглядела вполне по-европейски, тогда как ее будущий супруг появился на свадьбе в традиционном малайзийском костюме. На столах не было алкоголя, а к продуктам, из которых были приготовлены блюда, предъявлялись особые требования. За несколько месяцев до этого события модель приняла религию будущего мужа. Недавно сало известно о том, что Мухаммад V отрекся от престола.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, instagram, eastnews, globallookpress
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