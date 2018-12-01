Принц Гарри с Меган Маркл, Венсан Кассель с Тиной Кунаки и другие самые роскошные свадьбы 2018 года

Слухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходили уже давно. В марте этого года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже намекнула на скорую свадьбу. В августе жених официально подтвердил серьезность своих отношений, женившись на любимой и появившись с ней на обложке журнала Vanity Fair с заголовком «Она сказала да». Бракосочетание состоялось во французском курортном городке Бидар возле Биаррица, где выросла невеста. Свадьба была довольно скромной, но мы не могли не включить ее в наш рейтинг — только посмотрите, как роскошно выглядит Тина в белоснежном платье Veara Wang!

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова