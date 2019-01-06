Король Малайзии Мухаммад V, женившийся на «Мисс Москва», отрекся от престола

СМИ сообщили, что 49-летний король Малайзии Мухаммад V принял решение отречься от престола. «Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — цитирует ТАСС заявление королевского дворца.

Причины такого решения правителя не уточняются. Отметим, что Мухаммад V был избран в апреле 2016 года сроком на пять лет.