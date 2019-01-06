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Король Малайзии Мухаммад V, женившийся на «Мисс Москва», отрекся от престола

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Мухаммад V

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Срок правления монарха должен был завершиться в 2022 году.

СМИ сообщили, что 49-летний король Малайзии Мухаммад V принял решение отречься от престола. «Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — цитирует ТАСС заявление королевского дворца.

Причины такого решения правителя не уточняются. Отметим, что Мухаммад V был избран в апреле 2016 года сроком на пять лет.

Мухаммад V

Особую известность монарх получил после появления в СМИ подробностей его свадьбы с 25-летней победительницей конкурса красоты «Мисс Москва–2015» Оксаной Воеводиной. Свадьба прошла в подмосковной Барвихе. Отмечается, что Оксана, принявшая религию избранника и сменившая имя на «Рихану», пошла под венец в русском наряде, а ее жених — в традиционной малайзийской одежде. Несмотря на то, что титул королевы Оксане не был положен (ими становятся только лишь мусульманки «по рождению»), красавица не отчаивается и готовится подарить наследника своему супругу.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookress, East News

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