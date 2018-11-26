25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V

22 ноября в подмосковной Барвихе состоялась церемония бракосочетания 25-летней «мисс Москвы — 2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V. Мероприятие проходило в Barvikha Concert Hall, сообщает канал Super со ссылкой на сайт Islamnews. За несколько месяцев до этого события модель приняла религию будущего мужа, несмотря на то, что по правилам Ислама это вовсе не обязательно.

Невеста выглядела вполне по-европейски, тогда как ее будущий супруг появился на свадьбе в традиционном малайзийском костюме, сообщают СМИ. На столах не было алкоголя, а к продуктам, из которых были приготовлены блюда, предъявлялись особые требования.

Несмотря на свое положение супруги короля, Оксана не будет считаться королевой, так как это право есть только у малазиек по рождению.