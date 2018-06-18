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Меладзе, Лорак, Крутой и другие звезды отожгли на 40-миллионной свадьбе дочери российского миллиардера

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жених и невеста Морис и Ирина с друзьями

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На днях в подмосковном гольф-клубе с размахом прошла свадьба младшей дочери известного бизнесмена Шалвы Чигиринского.

17 июня состоялась одна из самых ярких свадеб 2018 года — замуж вышла 18-летняя Ирина Чигиринская. Мероприятие было организовано в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На празднике собрались многочисленные друзья жениха и невесты, среди которых оказались и знаменитости.

Развлекали гостей Максим Галкин и Николай Басков. Также на сцене выступили Ани Лорак, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и группа «Ленинград».

По сообщениям СМИ, только подвенечное платье Ирины стоило около 14 миллионов рублей. А на угощение для гостей ушло еще не менее 16 миллионов рублей. Но шикарные свадьбы — не редкость для семьи Чигиринских. В 2015 году бизнесмен устроил роскошный праздник для старшей дочери Марии, а летом 2017-го он женил и сына Мику.

Фото: Instagram

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