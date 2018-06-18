Меладзе, Лорак, Крутой и другие звезды отожгли на 40-миллионной свадьбе дочери российского миллиардера

17 июня состоялась одна из самых ярких свадеб 2018 года — замуж вышла 18-летняя Ирина Чигиринская. Мероприятие было организовано в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На празднике собрались многочисленные друзья жениха и невесты, среди которых оказались и знаменитости.

Развлекали гостей Максим Галкин и Николай Басков. Также на сцене выступили Ани Лорак, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и группа «Ленинград».