Подольская, Топурия, Снигирь и другие эффектные звездные молодые мамы
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская недавно родила второго сына супругу Владимиру Преснякову, от которого у нее подрастает пятилетний сын Артем. Певица сразу после родов продолжила вести Instagram, сниматься в эффектных фотосессиях и выходить с мужем в свет.
Кети Топурия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кети Топурия несколько лет была в статусе эффектной матери-одиночки, пока растила дочь Оливию от бывшего мужа Льва Гейхмана. А теперь певица продолжает покорять все новых поклонников в образе горячей беременной мамочки — сейчас она ждет ребенка от жениха Льва Деньгова, при этом продолжая сниматься в клипах, появляться на шоу и концертах.
Юлия Снигирь
Фото: Пресс-служба
Юлия Снигирь похорошела и как будто приобрела второе дыхание после рождения сына Федора от Евгения Цыганова. Актриса начала чаще выходить в свет, сниматься в интересных проектах, похудела и стала более стильно одеваться и более эффектно выглядеть.
Пелагея
Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея растит трехлетнюю дочь Таисию от теперь уже бывшего супруга, хоккеиста Ивана Телегина. После замужества и рождения ребенка певица заметно похорошела и стала более успешной. Желаем ей и дальше продолжать в том же духе, не обращая внимания на жизненные трудности.
Мария Кожевникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мама троих сыновей Мария Кожевникова не раз заявляла, что после рождения детей и знакомства с нынешним супругом стала чувствовать себя более счастливой, красивой и уверенной в себе женщиной. Глядя на актрису, в это легко поверить.
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Дайнеко стала выглядеть еще более моложаво и горячо после рождения дочери Лидии. Певица не начала одеваться скромнее после родов — и правильно делает! После появления детей на свет жизнь не заканчивается, а прятать свою красоту и сексуальность женщина не обязана.
Ксения Собчак
Фото: Пресс-служба
Одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса Ксения Собчак внезапно стала трогательной и нежной мамой, когда у нее родился сын Платон от теперь уже бывшего супруга Максима Виторгана. Впрочем, появление первенца на свет Ксению Анатольевну домохозяйкой не сделало — скорее она стала еще более эффектной, активной и продуктивной.
Виктория Лопырева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева не раз заявляла, что не готова к замужеству и рождению детей, поддерживала образ сексуальной и независимой эффектной блондинки и девушки, которая «гуляет сама по себе». Другую Викторию мы узнали после того, как в прошлом году она родила сына Марка-Лионеля. Теперь она регулярно публикует нежные фото с первенцем и рассказывает о том, как он изменил ее жизнь.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых успешных звезд шоу-бизнеса Светлана Лобода растит дочь Евангелину от бывшего гражданского супруга, танцора Евгения Царя. В прошлом году она родила дочь от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна и заявляет, что прекрасно справляется со всем сама... В общем, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это про нее.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова — девушка не робкого десятка. Теперь уже бывшая возлюбленная Тимати любит экстремальные виды спорта, руководит собственным бизнесом, носит дерзкие рокерские косухи и кожаные вещи. После рождения первенца она продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет.
Айза Долматова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе, которая никак не могла решиться на расставание, появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого вышла замуж и от которого родила сына. Позже снова развелась, закрутила роман с певцом Олегом Майами и стала главной героиней реалити.
Регина Тодоренко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились прошлым летом в Италии. Торжественная церемония состоялась на роскошной вилле Астор в Сорренто. Телеведущая предстала перед друзьями и родными в нежном, легком и струящемся наряде, в котором была похожа на Джульетту. Звезда программы «Орел и решка» и в жизни настоящая Джульетта. Она всегда прекрасна, активная, весела, обожает своего супруга Влада Топалова, растит сына Михаила... Она успевает и следить за собой, и строить успешную карьеру, и быть идеальной женой и матерью. За свое шоу «Регина+1» она была признана «Лучшей телеведущей» и получила премию «ТЭФИ», журнал Glamour назвал ее «Женщиной года — 2019». А о скандалах предлагаем не вспоминать.
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В конце марта российские СМИ сообщили, что певица Саша Савельева впервые стала мамой. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, появилась информация о том, что участница группы «Фабрика» родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге. Теперь, когда малыш каждый день радует ее и мужа, Александра с удовольствием делится архивными снимками.
Анна Хилькевич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пару лет назад популярная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз: в элитном подмосковном роддоме на свет появилась девочка, которую назвали Машей. «Диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размерчик», — рассказала Аня.
Елена Темникова
Фото: Instagram Елены Тесниковой
Бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова растит пятилетнюю дочь Александру от супруга Дмитрия Сергеева. Девочка с каждым годом все больше похожа на свою знаменитую маму, а сама она становится все эффектнее и успешнее.
Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Впервые ставшая мамой Нюша похвасталась идеальной фигурой через семь месяцев после родов. «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — поделилась звезда, заменившая сладкое в своем рационе на натуральный мед.
Саша Бортич
Фото: Starface
Одна из самых востребованных и ярких актрис российского кинематографа Александра Бортич в начале сентября призналась, что стала мамой. У нее с любимым мужчиной Евгением Савельевым родился сын, которого тоже назвали Александром. Актриса тщательно скрывала беременность и не комментировала слухи о том, что ждет малыша. Спустя несколько недель после того, как ее сын родился, она стала показывать подписчикам нежные фото с ним, потому что, по ее же словам, просто не может его скрывать. Благодаря активности Саши многие и не заметили, что она стала мамой.
Дарья Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, сыгравшая в популярном сериале дерзкую девчонку, в недавнем откровенном интервью призналась, что в жизни роль мамы далась ей не сразу. Но теперь она счастлива после рождения двоих сыновей.
Елена Перминова
Фото: Getty
Модель-красавица Елена Перминова, сумевшая сохранить идеальную фигуру после рождения троих детей, посещает светские мероприятия и модные показы, снимается для глянца, ведет популярный блог, снимается в клипах и много путешествует в компании супруга, миллиардера Александра Лебедева.
Фото: eastnews, getty, globallookpress
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