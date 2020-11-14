Подольская, Топурия, Снигирь и другие эффектные звездные молодые мамы

Впервые ставшая мамой Нюша похвасталась идеальной фигурой через семь месяцев после родов. «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — поделилась звезда, заменившая сладкое в своем рационе на натуральный мед.

Саша Бортич