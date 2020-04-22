Липосакция, диеты, пластика и не только: секреты тонкой талии Перминовой, Брежневой и других звезд
Фото: Eastnews
Елена Перминова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Перминова регулярно занимается йогой и фитнесом, делает обертывания, а недавно решилась на абдоминопластику. Выяснилось, что после рождения троих детей модель решилась на удаление диастаза (расхождение прямых мышц живота относительно белой линии — соединительной ткани, где соединяются сухожилия мышц). «Осталось чуть-чуть потерпеть и я буду в строю! С ровным животиком и талией на 5 см меньше чем прежде, все не зря. У меня случилось это после первых родов. Я не должна была даже пресс качать. Была грыжа на пупке. Все это зашили. Вложили гиалуроновую сетку поверх. Сделали пластику пупка, убрали все растяжки», — рассказала Елена в Instagram.
Вера Брежнева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева, родившая двоих дочерей, тем временем уверяет, что не прибегала к услугам врачей ради тонкой талии. Певица уверяет, что ее секрет — регулярное тренировки, эффективные упражнения для пресса и правильное питание: «Живот! Если вас не устраивает, как выглядит ваш живот — им нужно заниматься! Не устраивает живот? Первое — контроль питания. Потому что все наши излишества оседают там и ниже (таз, бедра). Контроль питания — это не диета. Это регулярное правильное питание. Завтрак обед, ужин — маленькие порции, перекусы между приемами пищи. Позже, чем за 4 часа до сна, не ем. Сахар, кофе, тяжелые соусы, алкоголь (исключение — бокал вина), хлеб, мучное, жирное — это все враги красивого и здорового тела.
Второе — глобально спорт. Лучше всего «сушит» тело кардионагрузка (быстрая ходьба, бег, степпер, велосипед, плавание). Третье — непосредственно упражнения на пресс. Делая эти упражнения РЕГУЛЯРНО через день, уже через месяц вы увидите изменения, через два — улучшение , через три — результат. Но еще раз повторю — это работает лишь при КОНТРОЛЕ ПИТАНИЯ. И проблемы на животе (исключения — патологии и болезни ) решаются именно таким способом. Если у вас в этой зоне дряблая кожа — пресс тоже помогает решить эту проблему. ВЫВОД: Лишний животик — пресс. Не нравится кожа на животе —пресс. Свисает живот — пресс. Складки на животе — пресс. Упражнения на пресс тренируют мышцы живота, подтягивая их (именно расслабленные и растянутые мышцы дают животу выпирать вперед), и тем самым усиливают кровообращение и работу клеток в этой зоне. При этом не нужно накачивать "кубики". Некоторым людям такие рельефы просто не свойственны и не нужны. Живот просто должен быть подтянут.»
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Несмотря на то, что спустя несколько месяцев после рождения первенца Рита Дакота стала амбассадором модного бренда нижнего белья и купальников, она была не очень довольна своей фигурой. В итоге певица призналась, что ради идеального пресса и тонкой талии решилась сделать липосакцию: «Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни аппараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу, я скорректировала 3D-скульптурированием то, что не могла принять в своем изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения… Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своем опыте, как только придет правильное время… Важно отметить и то, что я искренне считаю такие шаги "крайними", когда ни один из традиционных методов не сработал, как было в моем случае».
Наталья Фриске
Фото: Instagram
Наталья Фриске тоже решилась на липосакцию живота, как и Рита Дакота, заявив, что не смогла самостоятельно добиться тонкой талии с помощью диет и тренировок. «Самая БОЛЬШАЯ проблема в похудении для меня — это живот! С самого детства, даже когда я была очень худой, низ живота не давал мне покоя((( я постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть недостатки своей фигуры, и как ни старалась, живот не уходил...я начала задумываться о серьезной пластике, О ТОМ, что после родов сделаю обязательно Красивый животик себе)) <...> Я решила изучить все, что связанно с этой операцией... пришла я к врачу, задавала кучу вопросов, все боялась всего. Но доктор меня успокоил. Он сказал, что это всего лишь не большая коррекция фигуры, как бы кто не думал, что сделав липосакцию ты станешь идеальным — нет, это не так. Это всего лишь коррекция, а остальное зависит от тебя самого!!! Если ты будешь продолжать жрать булочки и не заниматься спортом — все быстро вернется!! Я тогда уже похудела на 8 кг, и доктор предложил мне провести небольшую коррекцию низа живота. На следующий день после операции я уже была дома и чувствовала себя прекрасно)) как и после любого вмешательства, нужно время, чтобы сошли отеки. У меня это заняло где-то 5 месяцев, но отеки еще немного видны... Но я безумно рада, что сделала это, и ничуть не жалею», — рассказала Наталья.
Ляйсан Утяшева
Фото: Starface
Ляйсан Утяшева уверяет, что после рождения двоих детей сбрасывала лишние килограммы и сантиметры в области талии с помощью бега натощак. «Мой топ — бег натощак. Есть мнение, что пробежка на голодный желудок после подъема поможет сжечь на 40% больше калорий, чем в вечерние часы. Вашему телу понадобится топливо, чтобы совершить пробежку, а в топку пойдут лишние жировые запасы. Проверено на личном опыте. Утренняя пробежка помогает разогнать обмен веществ до максимума на целый день. И максимально зарядиться энергией.Из своего спортивного прошлого могу также подметить: польза бега по утрам заключается в меньшей нагрузке на позвоночник. После рабочего дня диски позвонков немного проседают и больше травмируются во время бега (это информация для тех, у кого есть проблемы с коленями или со спиной)», — рассказала гимнастка.
Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тина Канделаки регулярно дает своим подписчикам полезные советы о здоровом питании, красоте и стройности. В том числе телеведущая рассказала, как сделать талию тоньше. Во-первых, надо сбросить лишние килограммы: «Хотим похудеть на бегу? Тогда начинаем с утра и бежим натощак. Утром запас гликогена минимален и тело питается тем самым жиром, с основной массой которого необходимо расстаться. Прибежали и только теперь балуем себя вкусной и здоровой пищей!». Во-вторых, Тина советует есть миндаль: «Перечислю то, что делает миндаль настоящим сокровищем любой диеты: олеиновая и линолевая кислоты при жирности около 60%; полифенолы из числа антиоксидантов; провитамин А и витамины B1, B2 и C; 20% ореха — белок; большое количество разнообразных минералов: калий, кальций, фтор, железо и другие. Миндаль содержит ферменты гормонального характера, которые добавят бодрости и хорошего настроения. Он улучшит микрофлору кишечника, снизит холестерин и станет профилактикой диабета. Снижение плотности костей приведет (да-да) к уменьшению талии. Кроме того, понизится давление и уменьшится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотите получить весь перечисленный эффект? Добавляйте в рацион 60 граммов миндаля в сутки на протяжении полугода».
Третий секрет — вакуум: «Вакуум живота — наиболее эффективный способ привести пресс в порядок. И единственный, чтобы накачать поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник. Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом — через 15-20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие — полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход. Делать один или два в день, через 2 часа после еды или на голодный желудок, и месяц спустя своими глазами увидите результат».
Настя Каменских
Фото: Instagram
Настя Каменских рассказала, как «делать тонкие талии, упругие попы, стройные ножки и подтянутые ручки». По мнению певицы, заниматься телом надо комплексно, тогда и талия будет тонкой. «Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого. Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку. После тренировки — обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно. Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите. Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколько из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце», — советует Каменских.
Фото: Instagram, eastnews, getty, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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