Липосакция, диеты, пластика и не только: секреты тонкой талии Перминовой, Брежневой и других звезд

Вера Брежнева, родившая двоих дочерей, тем временем уверяет, что не прибегала к услугам врачей ради тонкой талии. Певица уверяет, что ее секрет — регулярное тренировки, эффективные упражнения для пресса и правильное питание: «Живот! Если вас не устраивает, как выглядит ваш живот — им нужно заниматься! Не устраивает живот? Первое — контроль питания. Потому что все наши излишества оседают там и ниже (таз, бедра). Контроль питания — это не диета. Это регулярное правильное питание. Завтрак обед, ужин — маленькие порции, перекусы между приемами пищи. Позже, чем за 4 часа до сна, не ем. Сахар, кофе, тяжелые соусы, алкоголь (исключение — бокал вина), хлеб, мучное, жирное — это все враги красивого и здорового тела.

Второе — глобально спорт. Лучше всего «сушит» тело кардионагрузка (быстрая ходьба, бег, степпер, велосипед, плавание). Третье — непосредственно упражнения на пресс. Делая эти упражнения РЕГУЛЯРНО через день, уже через месяц вы увидите изменения, через два — улучшение , через три — результат. Но еще раз повторю — это работает лишь при КОНТРОЛЕ ПИТАНИЯ. И проблемы на животе (исключения — патологии и болезни ) решаются именно таким способом. Если у вас в этой зоне дряблая кожа — пресс тоже помогает решить эту проблему. ВЫВОД: Лишний животик — пресс. Не нравится кожа на животе —пресс. Свисает живот — пресс. Складки на животе — пресс. Упражнения на пресс тренируют мышцы живота, подтягивая их (именно расслабленные и растянутые мышцы дают животу выпирать вперед), и тем самым усиливают кровообращение и работу клеток в этой зоне. При этом не нужно накачивать "кубики". Некоторым людям такие рельефы просто не свойственны и не нужны. Живот просто должен быть подтянут.»

Рита Дакота