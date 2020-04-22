Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заявила, что поспешила с замужеством и рождением детей

В интервью Дарья откровенно рассказала о том, что, по ее мнению, она слишком рано вышла замуж и родила двоих детей: «У меня до замужества было ощущение, что меня особо как будто и нет. Я не знала, что я такое. Мне казалось, что только когда меня кто-то сильно полюбит и возьмет замуж и я буду рожать ему детей, то я обрету себя. Я воспитана в православной семье и для меня "отношения" равно "семья". У меня никогда не было такой установки — просто тусить с кем-то. Я встретила Артура и поняла: раз у нас любовь, то мы начинаем жить как одна семья. А как еще? То есть я знала, как еще, но моя пластинка внутренняя твердила: можно только так, не иначе. Сейчас я бы сказала себе: "Даша, не надо так спешить выходить замуж и особенно — рожать детей. Потому что... Когда у тебя в 23 года появляется ребенок, ты обычно к этому не готов. Ну, у меня так было по крайней мере. Потому что ты сама по факту еще ребенок... Думаю, что сейчас я дала бы себе время пожить одной».

Впрочем, теперь Мельникова рада, что ее жизнь сложилась именно так: «Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарная судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур — прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально, когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то».

Напомним, что Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым уже шесть лет. Пара воспитывает 4-летнего сына Артура и годовалого Марка.