Беременная Кети Топурия восхитила поклонников образом в золотом мини-платье

Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия, которая раскрыла свою беременность в новом клипе на песню «Се Ля Ви», опубликовала в своем Instagram очень стильный и женственный «беременный» образ.

Кети появилась в коротком платье с золотым свободным подолом, который маскирует животик, и верхом из кожи зеленого цвета.