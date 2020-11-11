Беременная Кети Топурия восхитила поклонников образом в золотом мини-платье
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия, которая раскрыла свою беременность в новом клипе на песню «Се Ля Ви», опубликовала в своем Instagram очень стильный и женственный «беременный» образ.
Кети появилась в коротком платье с золотым свободным подолом, который маскирует животик, и верхом из кожи зеленого цвета.
Подписчики, которые с нетерпением ждали новостей о беременности Кети, сделали своей любимице массу комплиментов:
«Очень красивое платье для беременных)) Хочу тоже быть красивой и в курсивом платье, когда буду беременная))))», «Шикарная», «Классное платье!», «Вы шикарно выглядите!», «Платье огонь», «Какая изящная и элегантная Кэти», «Самая милейшая», «Супер платье! Очень красивая», «Какая красотка Кэти!», «Самая красивая беременная девушка!», «Самая стильная», «Вкус у Кети безупречный! Как и певица она, конечно, так же великолепная! Мы любим Кети, гордость Грузии», «Красавица, умница и просто супер..», «Самая стильная, люблю со школы! Моя Кети», «Какая ты красивая», «Какая красивая! И платье просто суперское! Я прям любуюсь всегда вашими луками. У вас потрясающий вкус, Keti!».
Фото и видео: Instagram Кети Топурии
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