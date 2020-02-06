«Он центр нашей вселенной»: Виктория Лопырева нежно поздравила сына с днем рождения и рассказала о своих родах

Модель призналась, что отказалась от услуг доулы, но хотела видеть рядом с собой массажистку, свечи с ароматом ванили и другие мелочи, создающие комфортную атмосферу. Но до всего этого дело так и не дошло, потому что малыш родился стремительно.

«Марк Леонель упорно ломился в этот мир, и я только запомнила лицо медсестры, которая сделала проверку, и мы все-таки выяснили, что я уже очень активно рожаю! Доктор на роды все-таки успел. А свечи и вот это вот все, конечно, уже не пригодились.

Прошел год, все это вспоминается, как забавная история, но скажу честно, это оказалось не так страшно, как я думала (и как все говорили) и слава Богу! Спасибо вселенной за нашего сыночка. Он сделал нашу жизнь еще интереснее и, главное, что ему только год, а мы оба уже чему-то у него научились. Я лично вдруг поняла, что центр нашей вселенной — это он, а не я, как было раньше. Спасибо, что выбрал нас, Марк Лео», — поздравила Виктория Лопырева сына.