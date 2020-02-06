«Он центр нашей вселенной»: Виктория Лопырева нежно поздравила сына с днем рождения и рассказала о своих родах
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Фото: Instagram
В семье Виктории Лопыревой и Игоря Булатова праздник. Их сыну Марку Леонелю исполнился год. Счатливая мать поздравила мальчика с праздником, посвятив ему пост в соцсетях, и показала, как началось утро у именинника.
«Был вечер... Я пошла на укладку перед ужином. В шутку я сказала, что мастер готовит меня на свидание с мужчиной моей мечты. И заметила, что поясницу стало тянуть чуть больше обычного... У меня такой характер, что я меньше всего люблю беспокоить людей, мой доктор не стал исключением. На настоятельные просьбы близких позвонить врачу, я отвечала строгим отказом, ибо точно не хотела выглядеть, как одна из тех беременных, что звонит своему доктору по каждой мелочи. Мало что ли нас таких?», — начала рассказ о том памятном дне Виктория Лопырева.
Модель призналась, что отказалась от услуг доулы, но хотела видеть рядом с собой массажистку, свечи с ароматом ванили и другие мелочи, создающие комфортную атмосферу. Но до всего этого дело так и не дошло, потому что малыш родился стремительно.
«Марк Леонель упорно ломился в этот мир, и я только запомнила лицо медсестры, которая сделала проверку, и мы все-таки выяснили, что я уже очень активно рожаю! Доктор на роды все-таки успел. А свечи и вот это вот все, конечно, уже не пригодились.
Прошел год, все это вспоминается, как забавная история, но скажу честно, это оказалось не так страшно, как я думала (и как все говорили) и слава Богу! Спасибо вселенной за нашего сыночка. Он сделал нашу жизнь еще интереснее и, главное, что ему только год, а мы оба уже чему-то у него научились. Я лично вдруг поняла, что центр нашей вселенной — это он, а не я, как было раньше. Спасибо, что выбрал нас, Марк Лео», — поздравила Виктория Лопырева сына.
Виктория Лопырева родила сына от бизнесмена Игоря Булатова, с которым они тайно поженились еще до ее беременности. Свадьба прошла в узком семейном кругу. Виктория рассказывала, что организовать большое торжество и собрать гостей со всего мира она не смогла из-за своей занятости, но обещала в будущем устроить большой праздник.
Фото и видео: Instagram
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