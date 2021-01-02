Перминова, Дайнеко, Грэм и другие знаменитости, которые не стесняются своего целлюлита
Фото: Getty
Лена Перминова
Фото: Instagram Лены Перминовой
Одна из самых известных российских моделей Лена Перминова показала подписчикам необычное фото. На снимке она сидит в купальнике на краю бассейна, а на ее бедрах заметна неидеальная кожа. «Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за "апельсиновой корки". Каким бы ни был ракурс и свет, пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки», — подписала она фото.
В комментариях разразилась бурная дискуссия. Одни подписчицы обвинили Лену Перминову в том, что она долгое время обманывала всех, ретушируя фото. Другие встали на ее защиту, отметив, что легкий целлюлит может быть заметен, только когда проблемную зону сдавить. «А теперь докажите, что он настоящий», «Я думала, мне показалось, что ты такую фотку выложила, типа тень, потом прочитала текст. Смело!», «Уважаю!», «Лена, смело! Огонь!», «Спасибо за такие фото», «Сильно», «Вы прекрасны», «Благодарю за вашу искренность», Вы невероятная», — откликнулись подписчицы модели. На все вопросы Перминова ответила, что подобная кожа — это физиология женщины.
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Дайнеко не стесняется показать себя такой, какая она есть на самом деле. Певица не пользуется фоторедакторами и часто выставляет в Instagram фото со своей естественной красотой. Недавно она в очередной раз порадовала подписчиков правдивым фото без ретуши, на котором продемонстрировала себя на пляже в белоснежном купальнике. Те, кто во всем видит изъян, принялись критиковать певицу за неидеальную кожу, оставляя едкие комментарии под снимком. Но большинство поклонников Дайнеко похвалили ее за откровенность и честность, отметив, что глянцевые и отфотошопленные тела уже всем надоели.
Ранее Виктория опубликовала в Instagram гневный пост, посвященный человеку, раскритиковавшему ее внешний вид за ее спиной: «Вчера на премьере одна совершенная персона снимала меня со спины в свой Инстаграм и осуждала мои ноги. Видите ли, неидеальны они, разглядела целлюлит, и платье короткое, как вообще посмела показать всем, что живой человек, вот она, конечно, так никогда не делает. Странно, что она удалила этот пост. А еще страннее, почему она не подошла ко мне и не сказала лично в лицо, она всего лишь была смела в своем блоге, а в жизни обычный трус. Что касается моего тела, у меня нет с ним проблем. Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах».
Эшли Грэм
Фото: Globallookpress / face to face
Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм никогда не была худышкой. Своими появлениями на публике она старается убедить общество не считать «лишние килограммы» недостатком, целлюлит же, по ее мнению, — абсолютно нормальная черта любой женщины, которой не нужно стесняться. В майском номере журнала V Magazine появилась съемка, для которой Грэм снялась полностью обнаженной, доказав, что она вовсе не боится критики.
Модель рассказала, что первые признаки целлюлита обнаружила у себя, когда училась в средней школе. Она спросила у мамы, нормально ли то, что происходит с ее телом, «ведь это так ужасно». На что мама обнажила свои бедра и показала, что у нее он тоже есть. Это поразило девушку настолько, что она навсегда запомнила этот урок. «Однажды кто-то назвал меня "целлюлитной фермой". Но сейчас я понимаю, что эти бедра рассказывают историю победы и смелости. Я никому не позволю диктовать, как мне по их мнению нужно выглядеть, и вы тоже не должны», — говорила она ранее.
Наталья Рудова
Фото: Instagram Натальи Рудовой
«Итак! За последний месяц я набрала 3 килограмма, потому что ела все, что нельзя, и при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а еще у меня очень низкое давление, производительности, соответственно, ноль. Поэтому я решила съездить на check up в клинику, которой я доверяю. Сегодня я сдала кучу анализов для того, чтобы посмотреть, что происходит с моими витаминами, и общий анализ крови. Сегодня я уже была в криосауне, где температура -170 градусов, она подается с помощью пара. В криосауне нужно стоять 3 минуты, за 3 минуты вы теряете 500 ккал, ваше тело подтягивается, кожа становится упругой, следующая процедура Айкун для тела, это гораздо эффективнее чем LPG», — рассказала Наталья Рудова своим фолловерам. Впрочем, актриса, которая тщательно следит за собой, не отрицает, что у нее есть целлюлит: «Он есть у всех девушек, кроме тех, кто страдает дистрофией. Видный тоже то есть, то нет, это нескончаемый процесс массажей и обертываний».
Джессика Альба
Фото: DPA
«Давайте смотреть правде в глаза — мне ведь уже не 14 лет! У меня есть и целлюлит, и растяжки, и "бочка". При этом я уверена, что чем меньше мы стремимся к недостижимому идеалу, тем больше шансов у нас стать счастливыми», — рассказала одна из самых красивых актрис Голливуда Джессика Альба изданию Women's Health.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова как-то отдыхала в Турции. В своем блоге певица демонстрировала прекрасную фигуру, однако в Сети всплыло фото Анны, сделанное постояльцем того же отеля... Публикация, демонстрирующая изъяны фигуры, не прошла мимо певицы. В своем Instagram она опубликовала обращение к подписчикам. «Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, я нерасивенькая. <…> Я же не претендую на звание супермега красавицы, не борюсь за него. Я такая, какая я есть. Мне 36 лет, у меня трое детей. Я люблю свое тело такое, какое оно у меня есть».
«Когда я приняла себя такой, какая я есть, произошло чудо: у меня исчез целлюлит. Нет, может быть, на теле он и остался, но исчез из моей головы. Понимаете, о чем я? Целлюлит больше не является проблемой, препятствием. Он стал несущественен для меня», — заявила Седокова в одном из интервью.
Рианна
Фото: Globallookpress / face to face
После того как Рианна заметно поправилась, одни поклонники начали ее осуждать и советовали вернуться к прежним формам, а другие, напротив, решили, что теперь звезда выглядит более женственно и сексуально. Сама она не переживает из-за того, что больше не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы и неидеальную кожу на красных дорожках и сцене, в соцсетях и в рекламных кампаниях нижнего белья, которое сама и выпускает для таких же, как она — раскрепощенных, сексуальных и уверенных в себе.
Деми Ловато
Фото: DPA
Деми Ловато поделилась откровенным фото в купальнике, эмоционально подписав его так: «Это мой самый большой страх — выложить кадр без ретуши. Угадайте, что это? Целлюлит! Я устала стыдиться своего тела». Певица отметила, что ее тело неидеальное, но она все равно обожает его.
Серена Уильямс
Фото: Globallookpress / face to face
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс показала мощную фигуру и целлюлит на обложке глянцевого журнала и рассказала о травле и дискриминации, которую она пережила. «Меня дразнили из-за моей фигуры. Мне платили меньше, потому что я женщина. Мне никогда не было легко. Но когда я думаю о следующей девочке, которая уже рядом со мной, я надеюсь: "Может быть, может быть, мой голос поможет ей"», — заявила теннисистка.
Фото: getty, пресс-служба, starface, dpa, instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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