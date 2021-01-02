Перминова, Дайнеко, Грэм и другие знаменитости, которые не стесняются своего целлюлита

Виктория Дайнеко не стесняется показать себя такой, какая она есть на самом деле. Певица не пользуется фоторедакторами и часто выставляет в Instagram фото со своей естественной красотой. Недавно она в очередной раз порадовала подписчиков правдивым фото без ретуши, на котором продемонстрировала себя на пляже в белоснежном купальнике. Те, кто во всем видит изъян, принялись критиковать певицу за неидеальную кожу, оставляя едкие комментарии под снимком. Но большинство поклонников Дайнеко похвалили ее за откровенность и честность, отметив, что глянцевые и отфотошопленные тела уже всем надоели.

Ранее Виктория опубликовала в Instagram гневный пост, посвященный человеку, раскритиковавшему ее внешний вид за ее спиной: «Вчера на премьере одна совершенная персона снимала меня со спины в свой Инстаграм и осуждала мои ноги. Видите ли, неидеальны они, разглядела целлюлит, и платье короткое, как вообще посмела показать всем, что живой человек, вот она, конечно, так никогда не делает. Странно, что она удалила этот пост. А еще страннее, почему она не подошла ко мне и не сказала лично в лицо, она всего лишь была смела в своем блоге, а в жизни обычный трус. Что касается моего тела, у меня нет с ним проблем. Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах».

Эшли Грэм