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«Да, я толстенькая»: Анна Седокова показала свою фигуру без прикрас

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Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой
В Сети обсуждают пляжные фото 36-летней певицы.

Анна Седокова сейчас отдыхает в Турции вместе со своими детьми. В своем блоге певица демонстрирует прекрасную фигуру, однако в Сети всплыло фото Анны, сделанное постояльцем того же отеля. Публикация, демонстрирующая изъяны фигуры, не прошла мимо певицы. В своем Instagram Анна опубликовала обращение к подписчикам.

«Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, я некрасивенькая. <…> Я же не претендую на звание супер-мегакрасавицы, не борюсь за него. Я такая, как я есть. Мне 36 лет, у меня трое детей. Я люблю свое тело, такое, какое оно у меня есть», — заявила Анна.

Отметим, что во время этого отпуска впервые за долгое время певица воссоединилась со своей младшей дочерью 7-летней Моникой – девочка проживает со своим отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Старшую дочь, 14-летнюю Алину, певица родила в браке с футболистом Валентином Белькевичем, а отцом двухлетнего Гектора является бизнесмен Артем Комаров.

Больше о фигуре Анны Седоковой вы можете почитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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