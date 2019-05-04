«Да, я толстенькая»: Анна Седокова показала свою фигуру без прикрас

«Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, я некрасивенькая. <…> Я же не претендую на звание супер-мегакрасавицы, не борюсь за него. Я такая, как я есть. Мне 36 лет, у меня трое детей. Я люблю свое тело, такое, какое оно у меня есть», — заявила Анна.

Отметим, что во время этого отпуска впервые за долгое время певица воссоединилась со своей младшей дочерью 7-летней Моникой – девочка проживает со своим отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Старшую дочь, 14-летнюю Алину, певица родила в браке с футболистом Валентином Белькевичем, а отцом двухлетнего Гектора является бизнесмен Артем Комаров.