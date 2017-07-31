34-летняя Анна Седокова открыла для себя эффективный способ борьбы с целлюлитом.

Популярная певица Анна Седокова, ставшая многодетной мамой в апреле этого года, не стесняется своих пышных форм . «Не хочу больше сидеть на диетах и страдать», — решила она. В недавнем интервью «Теленеделе» артистка рассказала, как ей без ограничений в еде удалось избавиться от целлюлита.

«Я сейчас вешу на десять килограммов больше, чем до рождения Гека. Но при этом комплименты получаю каждый день. Это о чем говорит? О том, что мы все абсолютно разные. И красивы мы каждая по-своему. Я любуюсь худенькими девушками, которые легко влезают в кожаные штаны с высокой талией, но понимаю, что у меня свои плюсы — красивая попа, большая грудь», — рассказала Анна.

«Когда я приняла себя такой, какая я есть, произошло чудо: у меня исчез целлюлит. Нет, может быть, на теле он и остался, но исчез из моей головы. Понимаете, о чем я? Целлюлит больше не является проблемой, препятствием. Он стал несущественен для меня», — призналась она.

Певица старается поддерживать себя в ­тонусе — и телесном, и душевном. Вместо того чтобы грустить и жалеть себя, она с головой погружается в работу. На упреки старшей дочери в том, что им достается слишком мало маминой любви, Анна посоветовала ей брать пример с нее. Вместо того, чтобы лежать на диване, сидеть в телефоне или обсуждать цену новой сумочки — заниматься спортом или снимать видео, танцевать, петь и делать то, что приносит пользу.