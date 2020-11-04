Модель Лена Перминова показала неидеальную кожу: «В поддержку тех, кто переживает из-за "корки"»

В комментариях разразилась бурная дискуссия. Одни подписчицы обвинили Лену Перминову в том, что она долгое время обманывала всех, ретушируя фото. Другие встали на ее защиту, отметив, что легкий целлюлит может быть заметен, только когда проблемную зону сдавить.

«А теперь докажите, что он настоящий», «Я думала, мне показалось, что ты такую фотку выложила, типа тень, потом прочитала текст. Смело!», «Уважаю!», «Лена, смело! Огонь!», «Спасибо за такие фото», «Сильно», «Вы прекрасны», «Благодарю за вашу искренность», Вы невероятная», — откликнулись подписчицы модели. На все вопросы Перминова ответила, что подобная кожа — это физиология женщины.

При росте 175 см модель весит всего 50 кг, к тому же она мать троих детей. Модель не скрывает, что оставаться в форме ей помогают не только занятия спортом, активный образ жизни и правильное питание, но и помощь специалистов. Ранее Перминова публиковала видео, в котором намекнула, что делала пластику живота.