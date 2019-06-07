«Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах»: возмущенная Виктория Дайнеко не стесняется говорить о своих недостатках

Не только Лиде не понравился мамин наряд. Певица опубликовала в Instagram гневный пост, посвященный человеку, раскритиковавшему ее внешний вид за ее спиной: «Вчера на премьере одна совершенная персона снимала меня со спины в свой Инстаграмм и осуждала мои ноги. Видите ли не идеальны они, разглядела целлюлит и платье короткое, как вообще посмела показать всем что живой человек, вот она конечно так никогда не делает. Странно, что она удалила этот пост. А ещё страннее почему она не подошла ко мне и не сказала лично в лицо, она всего лишь была смела в своём блоге, а в жизни обычный трус. Что касается моего тела, у меня нет с ним проблем. Лучше иметь целлюлит на бёдрах, чем в мозгах».