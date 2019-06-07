«Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах»: возмущенная Виктория Дайнеко не стесняется говорить о своих недостатках

Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто готов открыто говорить о своих недостатках. Певица не скрывает того, что ее фигура далека от признанных идеалов: «У меня всегда при любом раскладе есть бедра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться». На днях Виктория посетила одно из светских мероприятий, для которого выбрала ультракороткое платье, которое ее дочь назвала «кофтой».
Не только Лиде не понравился мамин наряд. Певица опубликовала в Instagram гневный пост, посвященный человеку, раскритиковавшему ее внешний вид за ее спиной: «Вчера на премьере одна совершенная персона снимала меня со спины в свой Инстаграмм и осуждала мои ноги. Видите ли не идеальны они, разглядела целлюлит и платье короткое, как вообще посмела показать всем что живой человек, вот она конечно так никогда не делает. Странно, что она удалила этот пост. А ещё страннее почему она не подошла ко мне и не сказала лично в лицо, она всего лишь была смела в своём блоге, а в жизни обычный трус. Что касается моего тела, у меня нет с ним проблем. Лучше иметь целлюлит на бёдрах, чем в мозгах».
Фото: Instagram Stories Виктории Дайнеко
А вы согласны с Викторией Дайнеко?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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