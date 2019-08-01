«Надоели глянцевые тела»: поклонники похвалили Викторию Дайнеко за правдивое фото с целлюлитом на бедрах

Но большинство поклонников Дайнеко похвалили ее за откровенность и честность, отметив, что глянцевые и отфотошопленные тела уже всем надоели.

«Естественная красота...Очень эффектное фото. Надоели "глянцевые" тела в сети и персоны,которые хотят выглядеть лучше,чем они есть на самом деле. Тут всё и красиво, и соблазнительно, и целлюлит виднеется (как многие подметили), и прыщ есть ( аж смешно с некоторых )!!! А ведь знаменитости тоже люди... Думаю, что если бы Виктория хотела показать вам "кукольную" кожу,то воспользовалась бы услугой мастера фотошопа»,

«зато она натуральная а не искусственная как многие звёзды которые все уже искусственное и сто операций силиконов !! так Виктория ты красотка»,

«Милая Виктория, как я надеюсь, что вы не читаете и не воспринимаете всю эту похабщину написанную недалекими людьми. Вы прекрасны душой и телом, спасибо за Вас и Вашу чудесную музыку», - так поклонники попытались «отбить» свою любимицу от тех, кто пишет гадости с анонимных аккаунтов в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А вам нравятся естественные фото, или публичные люди должны выставлять только «идеальные» снимки?