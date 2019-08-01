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«Надоели глянцевые тела»: поклонники похвалили Викторию Дайнеко за правдивое фото с целлюлитом на бедрах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram
Артистка показала снимок, сделанный на пляже.

Виктория Дайнеко не стесняется показать себя такой, какая она есть на самом деле. Певица не пользуется фоторедакторами и часто выставляет в Instagram фото со своей естественной красотой. Она рассказывала в интервью, что предпочитает целлюлит на попе, чем в мозгах.

Виктория в очередной раз порадовала подписчиков правдивым фото без ретуши, на котором продемонстрировала себя на пляже в белоснежном купальнике. Те, кто во всем видит изъян, принялись критиковать певицу за неидеальную кожу, оставляя едкие комментарии под снимком.

Вика на пляже

Фото: Instagram

Но большинство поклонников Дайнеко похвалили ее за откровенность и честность, отметив, что глянцевые и отфотошопленные тела уже всем надоели.

«Естественная красота...Очень эффектное фото. Надоели "глянцевые" тела в сети и персоны,которые хотят выглядеть лучше,чем они есть на самом деле. Тут всё и красиво, и соблазнительно, и целлюлит виднеется (как многие подметили), и прыщ есть ( аж смешно с некоторых )!!! А ведь знаменитости тоже люди... Думаю, что если бы Виктория хотела показать вам "кукольную" кожу,то воспользовалась бы услугой мастера фотошопа»,

«зато она натуральная а не искусственная как многие звёзды которые все уже искусственное и сто операций силиконов !! так Виктория ты красотка»,

«Милая Виктория, как я надеюсь, что вы не читаете и не воспринимаете всю эту похабщину написанную недалекими людьми. Вы прекрасны душой и телом, спасибо за Вас и Вашу чудесную музыку», - так поклонники попытались «отбить» свою любимицу от тех, кто пишет гадости с анонимных аккаунтов в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А вам нравятся естественные фото, или публичные люди должны выставлять только «идеальные» снимки?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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