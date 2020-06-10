От Карди Би до Деми Ловато: звезды начали массово показывать свои тела без ретуши недостатков

Поддержала тренд и актриса Хелен Хелен Флэнаган, признавшаяся, что ретушировала старые фотографии, чтобы ее ягодицы выглядели лучше и не было заметно, что у нее неидеальный пресс. Сейчас звезда честно делится снимками, на которых позирует в белье и не скрывает, что ее фигура несовершенна: «Я хочу чувствовать себя уверенно в собственной коже», – гордо заявила она. Присоединилась к честным звездам и телеведущая Стэйси Соломон. Мама троих детей уже давно известна как сторонница движения, борющегося за уверенность в себе. Она выложила фото в бикини со своими малышами и заявила поклонникам, что выглядит лучше без ретуши и любит свои складки на животе и неровности кожи. Не отстала от коллег по цеху и Скарлетт Моффатт. За последнее время звезда довольно сильно похудела, но только сейчас смогла поделиться, как выглядело ее тело раньше. Она выложила фото в купальнике, где видны все складочки и несовершенства и написала: «У меня есть грудь, бедра и целлюлит, но я не позволяла себе поделиться снимком этих достоинств. Рада, что теперь могу! Чувствую себя очень смелой!»

Фото: Instagram

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