От Карди Би до Деми Ловато: звезды начали массово показывать свои тела без ретуши недостатков
Фото: Instagram @iamcardib
На новый бьюти-тренд обратил внимание британский онлайн-портал The Sun. Например, звезда хип-хопа Карди Би поделилась в своем микроблоге в социальной сети Instagram сначала тщательно отретушированным фото в бикини, а затем выложила видеоролик, в котором в том же бикини дефилирует по направлению к камере и в конце эффектно расслабляет мышцы живота – и ее фигура выглядит уже не такой идеальной, как раньше. Поделилась откровенным фото в купальнике и американская певица Деми Ловато, эмоционально подписавшая свой пост-признание: «Это мой самый большой страх — выложить кадр без ретуши. Угадайте, что это? Целлюлит! Я устала стыдиться своего тела». Певица отметила, что ее тело не идеальное, но она все равно обожает его.
Поддержала тренд и актриса Хелен Хелен Флэнаган, признавшаяся, что ретушировала старые фотографии, чтобы ее ягодицы выглядели лучше и не было заметно, что у нее неидеальный пресс. Сейчас звезда честно делится снимками, на которых позирует в белье и не скрывает, что ее фигура несовершенна: «Я хочу чувствовать себя уверенно в собственной коже», – гордо заявила она. Присоединилась к честным звездам и телеведущая Стэйси Соломон. Мама троих детей уже давно известна как сторонница движения, борющегося за уверенность в себе. Она выложила фото в бикини со своими малышами и заявила поклонникам, что выглядит лучше без ретуши и любит свои складки на животе и неровности кожи. Не отстала от коллег по цеху и Скарлетт Моффатт. За последнее время звезда довольно сильно похудела, но только сейчас смогла поделиться, как выглядело ее тело раньше. Она выложила фото в купальнике, где видны все складочки и несовершенства и написала: «У меня есть грудь, бедра и целлюлит, но я не позволяла себе поделиться снимком этих достоинств. Рада, что теперь могу! Чувствую себя очень смелой!»
Фото: Instagram
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