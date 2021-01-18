От балерины Большого театра до скандальной звезды: эволюция Анастасии Волочковой

«Как мне досадно, что тот образ, который сложился обо мне в масс-медиа, порой настолько расходится с жизнью, будто с той женщиной, о которой пишет пресса, употребляя к ней мое имя, я даже не знакома. <...> Несмотря на то, что мой путь к признанию был тернист и труден, я была и остаюсь счастливой и позитивной женщиной, заплатившей немалую цену за успех. И нисколько об этом не жалею», — написала артистка о себе в собственной автобиографической книге с красноречивым названием «Плата за успех».