Анастасия Волочкова поделилась архивным видео тренировки с Майей Плисецкой

«Это такая память! Посмотрев на Кадры моих репетиций Кармен с Майей Плисецкой, которая и передала мне этот балет, как первой русской балерине, которая имела право танцевать этот балет после неё, у меня возникло ощущение, что я с ней пообщалась...🙏 Она великая женщина. И я счастлива, что у меня был такой наставник и педагог!🙏», - написала в своем аккаунте Анастасия.

Анастасия Волочкова была приглашена в Большой Театр в 1998 году. После увольнения балетмейстера Владимира Васильева у Волочковой началась череда конфликтов с новой администрацией театра. В сентябре 2003 года она была официально уволена из труппы. По мнению руководства театра она не соответствовала требованиям физической формы, и ей невозможно было подобрать партнёра. Сама танцовщица уверена, что к ее пропорциям увольнение никакого отношения не имело, и это была месть миллиардера Сулеймана Керимова, с которым она порвала отношения. Балерина состояла в браке и с бизнесменом Игорем Вдовиным. Сохранить семью паре не удалось, супруги разошлись не в лучших отношениях. От предпринимателя у Анастасии есть дочь Ариадна.