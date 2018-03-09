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Анастасия Волочкова о своей пышной свадьбе: «Я была королевой, ангелом и феей одновременно»

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Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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42-летняя Анастасия Волочкова дала новое интервью и рассказала о своей свадьбе с Игорем Вдовиным.

Несмотря на количество романов, Анастасия Волочкова сыграла свадьбу лишь однажды — с бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина сделала все, чтобы торжество и через 11 лет назвали «свадьбой века». В интервью порталу WMJ.ru Анастасия призналась, что это была церемония мечты и она получилась даже лучше, чем у британской королевской семьи.

«Я была одновременно королевой, ангелом, феей... невероятное ощущение. Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Я горда тем, что это все случилось», — заявила Волочкова.

Напомним, всего через год после торжества Анастасия и Игорь расстались, а чуть позже звезда призналась, что брак был фиктивным. Тем не менее, она не жалеет, что устроила свадьбу с таким размахом, поскольку считает, что главное — эмоции, а не деньги. А вы согласны с Анастасией Волочковой?

Фото: Instagram, Global Look Press

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