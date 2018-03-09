Анастасия Волочкова о своей пышной свадьбе: «Я была королевой, ангелом и феей одновременно»

«Я была одновременно королевой, ангелом, феей... невероятное ощущение. Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Я горда тем, что это все случилось», — заявила Волочкова.

Напомним, всего через год после торжества Анастасия и Игорь расстались, а чуть позже звезда призналась, что брак был фиктивным. Тем не менее, она не жалеет, что устроила свадьбу с таким размахом, поскольку считает, что главное — эмоции, а не деньги. А вы согласны с Анастасией Волочковой?

Фото: Instagram, Global Look Press