Анастасия Волочкова о своей пышной свадьбе: «Я была королевой, ангелом и феей одновременно»
Несмотря на количество романов, Анастасия Волочкова сыграла свадьбу лишь однажды — с бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина сделала все, чтобы торжество и через 11 лет назвали «свадьбой века». В интервью порталу WMJ.ru Анастасия призналась, что это была церемония мечты и она получилась даже лучше, чем у британской королевской семьи.
«Я была одновременно королевой, ангелом, феей... невероятное ощущение. Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Я горда тем, что это все случилось», — заявила Волочкова.
Напомним, всего через год после торжества Анастасия и Игорь расстались, а чуть позже звезда призналась, что брак был фиктивным. Тем не менее, она не жалеет, что устроила свадьбу с таким размахом, поскольку считает, что главное — эмоции, а не деньги. А вы согласны с Анастасией Волочковой?
Фото: Instagram, Global Look Press