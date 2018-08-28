logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бузова, Волочкова, Штурм и другие самые эпатажные звезды российского шоу-бизнеса

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 44

Ольга Бузова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Эти знаменитости не боятся быть в центре внимания, эпатировать публику, всегда готовы к смелым экспериментам и провокационным выходкам. Тем, кто их осуждает и советует им быть скромнее, они обычно рекомендуют научиться смеяться над собой, быть добрее и легче относиться к жизни.

Ольга Бузова

Ведущая реалити «Дом-2» Ольга Бузова развелась, стала свободной независимой женщиной, запела и начала доказывать всем, что она номер один в российском шоу-бизнесе. Теперь Ольга появляется на красных дорожках верхом на коне или в огромной золотой морской раковине, демонстрирует себя во всей красе в прозрачных нарядах и регулярно устраивает что-нибудь эдакое, чтобы в очередной раз оказаться в центре внимания. Например, поет на столе на светском мероприятии или публично признается в любви Филиппу Киркорову.

Ксения Собчак

Экс-коллега Ольги Бузовой по «Дому-2» Ксения Собчак давно покинула реалити. Она стала журналистом, главным редактором глянцевого журнала, увлеклась политикой и в прошлом году баллотировалась на пост президента России. Впрочем, такая впечатляющая смена курса не мешает Ксении Анатольевне по-прежнему эпатировать публику. К примеру, на недавней церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Собчак исполнила несколько песен вместе с Бузовой и Киркоровым и в буквальном смысле слова пылала на сцене в горящем платье.

Светлана Лобода

Светлана Лобода знает, как привлечь внимание публики. Она танцует тверк на девятом месяце беременности, целуется в клипах с женщинами, снимается для обложки мужского журнала в облегающем сексуальном боди с коляской и бутылочкой молока, поет о том, что «все люди как люди, а она суперзвезда». Выходы Светланы в свет и появления на красных дорожках — тема для отдельного разговора. Незамеченной Лобода не остается никогда.

Наталья Штурм

Недавно Наталья Штурм, прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман», снова стала популярной благодаря своей провокационной странице в Instagram, где она смело демонстрирует себя во всей красе на довольно откровенных фотографиях. Дерзкие мини, глубокие декольте, бикини, соблазнительное белье, обнаженная грудь, прикрытая... хамоном, лососем или цветами — певица не стесняется показывать подтянутую фигуру, используя свою бурную фантазию.

Анастасия Волочкова

Не будем забывать и про «старую школу» фриков отечественного шоу-бизнеса. Когда-то давно высоко поднявшая планку своей эпатажности Анастасия Волочкова продолжает соответствовать заданным несколько лет назад высоким стандартам. В Instagram балерина по-прежнему регулярно публикует более чем откровенные фотографии в бикини и снимки с глубокими шпагатами в самых неожиданных местах. Например, Волочкова запросто может продемонстрировать растяжку, даже сидя на купели в мороз или верхом на коне.

Марина Анисина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина пополнила ряды эпатажных звезд благодаря своему, мягко говоря, неординарному супругу — обладателю диагноза «гипоманиакальный психоз» и режиссеру фильма «Супермен поневоле», шоумену Никите Джигурде. Супруги эффектно публично ссорятся и мирятся, дают скандальные интервью о личной жизни и страстно мирятся. Джигурда воспевает интимные подробности отношений с Анисиной в соцсетях, а несколько лет назад трансилировал в Интернете роды фигуристки.

Лолита Милявская

Лолита Милявская прославилась не столько своим творчеством, сколько эффектным свободным поведением на публике. Певица может запросто оголиться на публике, не комплексуя из-за неидеальной фигуры, выйти на красную дорожку босиком, прыгнуть в бассейн на светском мероприятии и выступить со странными заявлениями на сцене. К примеру, на недавно прошедшем в Баку музыкальном фестивале «Жара» она заявила, что считает себя мужиком и с удовольствием бы женилась на Вере Брежневой.

Тест: Роман Страстный

Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: youtube

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое