Бузова, Волочкова, Штурм и другие самые эпатажные звезды российского шоу-бизнеса

Ольга Бузова
Ведущая реалити «Дом-2» Ольга Бузова развелась, стала свободной независимой женщиной, запела и начала доказывать всем, что она номер один в российском шоу-бизнесе. Теперь Ольга появляется на красных дорожках верхом на коне или в огромной золотой морской раковине, демонстрирует себя во всей красе в прозрачных нарядах и регулярно устраивает что-нибудь эдакое, чтобы в очередной раз оказаться в центре внимания. Например, поет на столе на светском мероприятии или публично признается в любви Филиппу Киркорову.
Ксения Собчак
Экс-коллега Ольги Бузовой по «Дому-2» Ксения Собчак давно покинула реалити. Она стала журналистом, главным редактором глянцевого журнала, увлеклась политикой и в прошлом году баллотировалась на пост президента России. Впрочем, такая впечатляющая смена курса не мешает Ксении Анатольевне по-прежнему эпатировать публику. К примеру, на недавней церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Собчак исполнила несколько песен вместе с Бузовой и Киркоровым и в буквальном смысле слова пылала на сцене в горящем платье.
Светлана Лобода
Светлана Лобода знает, как привлечь внимание публики. Она танцует тверк на девятом месяце беременности, целуется в клипах с женщинами, снимается для обложки мужского журнала в облегающем сексуальном боди с коляской и бутылочкой молока, поет о том, что «все люди как люди, а она суперзвезда». Выходы Светланы в свет и появления на красных дорожках — тема для отдельного разговора. Незамеченной Лобода не остается никогда.
Наталья Штурм
Недавно Наталья Штурм, прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман», снова стала популярной благодаря своей провокационной странице в Instagram, где она смело демонстрирует себя во всей красе на довольно откровенных фотографиях. Дерзкие мини, глубокие декольте, бикини, соблазнительное белье, обнаженная грудь, прикрытая... хамоном, лососем или цветами — певица не стесняется показывать подтянутую фигуру, используя свою бурную фантазию.
Анастасия Волочкова
Не будем забывать и про «старую школу» фриков отечественного шоу-бизнеса. Когда-то давно высоко поднявшая планку своей эпатажности Анастасия Волочкова продолжает соответствовать заданным несколько лет назад высоким стандартам. В Instagram балерина по-прежнему регулярно публикует более чем откровенные фотографии в бикини и снимки с глубокими шпагатами в самых неожиданных местах. Например, Волочкова запросто может продемонстрировать растяжку, даже сидя на купели в мороз или верхом на коне.
Марина Анисина
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина пополнила ряды эпатажных звезд благодаря своему, мягко говоря, неординарному супругу — обладателю диагноза «гипоманиакальный психоз» и режиссеру фильма «Супермен поневоле», шоумену Никите Джигурде. Супруги эффектно публично ссорятся и мирятся, дают скандальные интервью о личной жизни и страстно мирятся. Джигурда воспевает интимные подробности отношений с Анисиной в соцсетях, а несколько лет назад трансилировал в Интернете роды фигуристки.
Лолита Милявская
Лолита Милявская прославилась не столько своим творчеством, сколько эффектным свободным поведением на публике. Певица может запросто оголиться на публике, не комплексуя из-за неидеальной фигуры, выйти на красную дорожку босиком, прыгнуть в бассейн на светском мероприятии и выступить со странными заявлениями на сцене. К примеру, на недавно прошедшем в Баку музыкальном фестивале «Жара» она заявила, что считает себя мужиком и с удовольствием бы женилась на Вере Брежневой.
Тест: Роман Страстный
Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: youtube