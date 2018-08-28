Бузова, Волочкова, Штурм и другие самые эпатажные звезды российского шоу-бизнеса

Ведущая реалити «Дом-2» Ольга Бузова развелась, стала свободной независимой женщиной, запела и начала доказывать всем, что она номер один в российском шоу-бизнесе. Теперь Ольга появляется на красных дорожках верхом на коне или в огромной золотой морской раковине, демонстрирует себя во всей красе в прозрачных нарядах и регулярно устраивает что-нибудь эдакое, чтобы в очередной раз оказаться в центре внимания. Например, поет на столе на светском мероприятии или публично признается в любви Филиппу Киркорову.

Ксения Собчак