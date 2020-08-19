Анастасия Волочкова собралась в романтическое путешествие до свадьбы: «Это оригинально»
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
«Главная балерина» страны Анастасия Волочкова не скрывает, что у нее есть любимый мужчина, но никому его не показывает. В Instagram артистки появляются лишь руки предполагаемого избранника и огромные букеты от него.
В начале 2020 года Анастасия сообщила, что в сентябре выйдет замуж, и пригласила на торжество именитых друзей. Поклонникам она сразу сказала, что своего мужчину покажет только после того, как в паспорте появится штамп.
Теперь же танцовщица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует сидя в шикарном автомобиле в коротком белом платье, похожем на свадебное. В ее ладони лежит крепкая мужская рука, а на первом плане — стройные ноги балерины.
«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — подписала она фото, комментарии к которому традиционно закрыла. Пост Анастасия сопроводила хэштегами: #волочкова, #балет, #любовь, #радость, #цветы, #счастье, #мы, #лето, #театр, #выходные, #love, #дом, #свадьба, — чем окончательно всех запутала.
Анастасия уже примеряла свадебное платье. В 2007 году она с отцом своей дочери Игорем Вдовиным устроили пышную свадьбу, которая оказалась ненастоящей — до загса влюбленные так и не дошли.
Ранее стало известно, что бывший «возлюбленный» через суд требует с Анастасии 130 млн рублей за «испорченную жизнь».
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой
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