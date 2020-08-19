Анастасия Волочкова собралась в романтическое путешествие до свадьбы: «Это оригинально»

«Главная балерина» страны Анастасия Волочкова не скрывает, что у нее есть любимый мужчина, но никому его не показывает. В Instagram артистки появляются лишь руки предполагаемого избранника и огромные букеты от него.

В начале 2020 года Анастасия сообщила, что в сентябре выйдет замуж, и пригласила на торжество именитых друзей. Поклонникам она сразу сказала, что своего мужчину покажет только после того, как в паспорте появится штамп.

Теперь же танцовщица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует сидя в шикарном автомобиле в коротком белом платье, похожем на свадебное. В ее ладони лежит крепкая мужская рука, а на первом плане — стройные ноги балерины.