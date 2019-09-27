Волочкова, Бузова, Рудковская и другие знаменитости, которых часто критикуют за неудачные наряды

Анастасия Волочкова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Пожалуй, больше всего за модные и не очень образы критикуют Анастасию Волочкову. Балерина любит быть в центре внимания, одеваться ярко и демонстрировать себя во всей красе. Чаще всего Анастасию осуждают за слишком откровенные наряды, чрезмерное обилие блесток и стразов, неуместные модные решения, массивную обувь в сочетании с неподходящей одеждой... Сама Волочкова всем критикам желает счастья и имидж менять не собирается.
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Часто под град критики попадает и Ольга Бузова. Начав карьеру певицы, Ольга стала смело экспериментировать с образами и часто выбирать очень смелые и откровенные, а иногда и просто странные наряды, которые далеко не всегда приходятся по душе широкой общественности.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Рудковская является самой большой поклонницей марки Chanel в России и обожает кукольные образы с бантами, стразами, рюшами и короткими юбками. За все это ее и критикуют: по мнению многих, продюсер слишком любит кичиться нарядами люксовых марок и выглядеть как маленькая девочка, которая отправляется на детский бал.
Ксения Собчак
Фото: Starface
А вот Ксении Собчак, которая за последние несколько лет круто изменила имидж, превратившись из гламурной блондинки в шоколаде в стильную молодую женщину, напротив, достается за необычные и скромные наряды. Не все понимают богемные образы Ксении Анатольевны и то и дело сравнивают ее то с серой мышью, то с бабушкой.
Татьяна Навка
Фото: Getty
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка во время светских выходов, как правило, выглядит эффектно и стильно. Чем же она не нравится критикам? Многие осуждают супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за расточительность (наряды ее стоят недешево) и неуместную демонстрацию своих богатств простому народу.
Лариса Гузеева
Фото: Instagram
Лариса Гузеева любит объемные яркие наряды, которые скрывают недостатки фигуры и при этом помогают оставаться ей в центре внимания. Многим образы популярной телеведущей кажутся несуразными и даже смешными.
Мария Погребняк
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Погребняк любит выглядеть, как ожившая кукла Барби. Розовый цвет, стразы, дерзкие мини, откровенные наряды, декольте — это все про нее... По мнению многих, все это было модно в далеких нулевых, а супруга Павла Погребняка слишком пытается быть сексуальной, а выглядит в итоге комично.
Наташа Королева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В безвкусии часто обвиняют и Наташу Королеву, которая любит соблазнительные наряды с кружевом, декольте и прозрачными вставками. Впрочем, сама певица критиков явно не слушает...
Любовь Успенская
Фото: Eastnews
В свои 65 лет Любовь Успенская может похвастаться шикарной фигурой, но, по мнению некоторых, она слишком старается продемонстрировать себя во всей красе. «Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш….!!! И это огорчает...... После операций конечно хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет!!!», «Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на 7 десятке в такой позе смотрится не очень. последняя попытка уходящей певицы)», «Не по годам, будь скромнее», — пишут критики в Instgram.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюк’oZa, чаще всего критикуют за слишком откровенные наряды. «Ты же мать!», — обращаются к певице, у которой подрастают двое дочерей, блюстители морали. Сама же Наталья продолжает выходить в свет в смелых образах и заявлять, что женщина имеет право быть сексуальной в любом возрасте и в любом статусе.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
За слишком смелые наряды осуждают и многодетную маму Анну Седокову. Сама же певица и после третьих родов предпочитает выглядеть экстремально сексуально и прятать формы от широкой общественности не собирается.
Бьянка
Фото: Starface
Бьянка пытается выглядеть сексуально и при этом выбирать наряды в стиле спорт-шик, получается у нее так себе. В итоге критики давно советуют ей нанять стилиста.
Татьяна Буланова
Фото: Starface
Главной претензией в адрес стиля Татьяны Булановой со стороны ее критиков является тот факт, что она одевается слишком старомодно. По мнению многих, певица продолжает одеваться точно так, как и много лет назад, когда только начинала свою карьеру.
Лариса Долина
Фото: Starface
Как и Любовь Успенскую, Ларису Долину часто критикуют за наряды не по возрасту. Певице советуют выбирать менее глубокие декольте и более длинные юбки. Сама Лариса Александровна молода душой и на критику внимания не обращает.
Лолита
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно Лолита Милявская вышла на сцену в прозрачных шароварах и черных трусах, ранее она шокировала всех своим прозрачным комбинезоном, который многие сравнили с нарядом птеродактиля... Пока ее критикуют, сама певица, как известно, заявляет, что будет выглядеть так, как ей хочется.
Лена Ленина
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
На Лазурном берегу Лену Ленину давно считают фриком из России из-за ее эпатажных выходов на красные дорожки Каннского кинфестиваля. Соотечественники просят Елену не позорить честь страны, а сама она считает, что выглядит прекрасно.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, starface, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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