Волочкова, Бузова, Рудковская и другие знаменитости, которых часто критикуют за неудачные наряды

В свои 65 лет Любовь Успенская может похвастаться шикарной фигурой, но, по мнению некоторых, она слишком старается продемонстрировать себя во всей красе. «Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш….!!! И это огорчает...... После операций конечно хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет!!!», «Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на 7 десятке в такой позе смотрится не очень. последняя попытка уходящей певицы)», «Не по годам, будь скромнее», — пишут критики в Instgram.

Наталья Чистякова-Ионова