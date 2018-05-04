На купели, на яхте и даже верхом на коне: самые эффектные шпагаты Анастасии Волочковой

На майские праздники Анастасия Волочкова уехала отдыхать в Турцию. В Instagram балерины снова начали регулярно появляться горячие фотографии в бикини и, конечно, снимки с глубокими шпагатами в самых неожиданных местах. Мы собрали самые яркие шпагаты Волочковой, которая запросто может продемонстрировать растяжку, даже сидя на купели в мороз или верхом на коне. Осторожнее, эта галерея не для слабонервных.