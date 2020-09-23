«Для меня она остается ребенком»: Волочкова поздравила дочь с 15-летием и показала нежные фото с ней

«Сегодня у меня праздник. День рождения любимой доченьки Ариадны. Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад. В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем. С 15-летием я поздравила Аришу первой. В этой квартире в центре Москвы прошло ее детство. И у нас много теплых воспоминаний. Сейчас Ариадна учится в лицее, и у нее уже самостоятельная взрослая жизнь. Но для меня она всегда остается ребенком. Нашла памятные фото. Можете полистать», — написала Волочкова в микроблоге.

Ариадна живет отдельно от матери — с отцом Игорем Вдовиным и его невестой, телеведущей Еленой Николаевой. На днях стало известно, что бывший возлюбленный артистки (женаты они не были, хотя устраивали пышные гуляния) сделал предложение новой избраннице. Анастасия Волочкова едко высказалась по этому поводу, назвав Вдовина альфонсом.