Михалкова, Нагиев, Свиридова и еще 8 звезд, гордящиеся своими подросшими красавцами-сыновьями
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Фото: Starface
Анна Михалкова
Фото: Instagram
Анна Михалкова старается быть для сыновей — 19-летнего Андрея и 18-летнего Сергея — в первую очередь другом, а не строгой мамой и регулярно рассказывает о них в соцсетях, сопровождая свои посты забавным хэштегом #яумеювоспитыватьмонстров. «Я действительно стараюсь их во всем поддерживать, хотя бывают моменты, когда я категорически не согласна с тем, что они делают, но у нас нет жестких формулировок "нельзя", я стараюсь их избегать. Если мне что-то не нравится, говорю: "Я против, но делай как знаешь"», — рассказала актриса в интервью журналу OK!. Кстати, Сергей решил пойти по стопам своего знаменитого деда Никиты Михалкова и поступил на режиссерский факультет ВГИКа.
Дмитрий Нагиев
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
Этим летом сыну популярного телеведущего Дмитрия Нагиева Кириллу исполнилось 30 лет. В честь дня рождения наследника его отец, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, опубликовал в Instagram трогательный поздравительный пост: «Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю». Кирилл снимается в кино: последней на сегодняшней день его работой в ндустрии стал нашумевший фильм «Текст».
Алена Свиридова
Фото: Instagram
Алена Свиридова является мамой двоих сыновей. Старший, 36-летний Сергей, живет в Канаде и работает программистом. Младшему сыну Григорию от экс-возлюбленного певицы, манекенщика Дмитрия Мирошниченко, в январе исполнится шестнадцать. Когда Свиридова опубликовала в Instagarm фото с Гришей, получила десятки комплиментов — поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.
Зара
Фото: Instagram
Певица Зара растит двоих очаровательных сыновей — 9-летнего Даниила и 7-летнего Максима. Когда певица публикует в соцсетях фотографии с мальчишками, фолловеры неизменно пишут, что вырастут они настоящими красавчиками.
Денис Клявер
Фото: Instagram
Денис Клявер гордится сыновьями — 18-летним Тимофеем и 6-летним Даниэлем. Старший сын артиста, который растет копией своего знаменитого красавчика-папы, уже давно стал звездой Instrgram. «Смотрю на сына, а вижу себя. Все, кто помнит меня в 90-е, думаю, однозначно согласятся, что Тимыч вырос моей копией, просто один в один. Ну, однозначно улучшенной», — написал недавно Денис.
Юлия Барановская
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Старшему сыну многодетной мамы и популярной телеведущей Юлии Барановской Артему в этом году исполнится четырнадцать лет. Уверены, что что этот мальчик, который растет настоящим красавчиком и уже выходит с мамой на красные дорожки, покорит не одно женское сердце! «Артем внутренне копия я – крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно. К тому же, он очень дипломатичный парень, даже если спорит, делает это вежливо, с ним всегда приятно иметь дело, и я могу всегда и во всем на него рассчитывать», – рассказала Юля в недавнем интервью Passion.ru.
Наталья Сенчукова
Фото: Instagram
Когда Наталья Сенчукова опубликовала в Instagarm фото своего подросшего сына Виктора, оно буквально произвело в Сети фурор. Брутальный красавчик в татуировках очень впечатлил поклонников певицы. «Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!!!», «Я думала это Джонни Депп! Вау!!! Отдых его так украшает!!», «Ого, какой взрослый красавчик! Мамин!», «Красивый!!!,как мама и папа!!!!Молодцы!!!», «Какой взрослый сынок! Очень интересная внешность..», «Красавчик ) достойные родители - достойные дети !!!», «Он в Голивуде не снимается?? Его место там!!», «Ого...это ваш сын?! У такой молодой мамочки уже взрослый красавец! Как с обложки журнала фото», — писали они в комментариях.
Кристина Орбакайте
Фото: Instagram
Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита уже известен не менее, чем его знаменитые родители. Никита выступает с собственной музыкальной группой, играет в театре, снимается в кино, принимает участие в различных телешоу и ведет популярный видеоблог. Младший Дени недавно получил степень бакалавра в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента. «Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты — бакалавр и уже учишься на магистратуре. Только вперед! Я горжусь тобой», — написала гордая мама.
Алика Смехова
Фото: Instagram
Алика Смехова — мама двоих сыновей: 19-летнего Артема и 12-летнего Макара. Недавно актриса отправила младшего сына учиться в Америку. «Я с Макаром лечу в Нью-Йорк, отвожу его в лагерь, где несколько лет назад был мой старший сын и получал там прекрасную практику в разговорном английском языке», — рассказала Алика. Артем Смехов тем временем хочет стать успешным певцом и недавно выпустил свой дебютный клип.
Екатерина Климова
Фото: Instagram
У экс-супругов Екатерины Климовой и Игоря Петренко подрастают двое замечательных сыновей — 13-летний Матвей и 11-летний Корней. В сентябре актриса нежно поздравила с днем рождения младшего: «Корней, поздравляю себя с твоим 11 летием! Как же нам всем, повезло с тобой! Днями Рождения в нашей семье никого не удивишь, но твой праздник всегда собирает нас вместе и становится самым душевным!)))) Пусть не все наши желания исполнятся. Твоя мечта обязательно сбудется».
Полина Гагарина
Фото: Instagram
Недавно Полина Гагарина показала фото 12-летнего сына Андрея и получила сотни комплиментов. «Нашему сыну 12 лет! Мы все в шоке. Наш большой мальчик, наша гордость, будь здоров и мечтай смело! Мы всегда рядом! Спасибо, что выбрал нас», — написала певица. «Полинаааа!!!!!!! Какой красавец!!!!! Я в шоке!!!!!!!!!», «Какой красавчик вырос», «А помнится, как в первый класс пошел», «Красавец сыночек», «Какой хороший мальчик! Поздравляю, пусть остается таким же светлым как солнышко», «Афигеть, 12 лет, так и не скажешь, дам ему лет 15», «Какой взрослый и милаш при этом», «Как же время летит», «Совсем взрослый», «Какой милашка», «Какой красивый сын у вас», «Ого! Это во сколько Полина родила? Молодая мамочка», — ответили подписчики.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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