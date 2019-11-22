Михалкова, Нагиев, Свиридова и еще 8 звезд, гордящиеся своими подросшими красавцами-сыновьями

Анна Михалкова старается быть для сыновей — 19-летнего Андрея и 18-летнего Сергея — в первую очередь другом, а не строгой мамой и регулярно рассказывает о них в соцсетях, сопровождая свои посты забавным хэштегом #яумеювоспитыватьмонстров. «Я действительно стараюсь их во всем поддерживать, хотя бывают моменты, когда я категорически не согласна с тем, что они делают, но у нас нет жестких формулировок "нельзя", я стараюсь их избегать. Если мне что-то не нравится, говорю: "Я против, но делай как знаешь"», — рассказала актриса в интервью журналу OK!. Кстати, Сергей решил пойти по стопам своего знаменитого деда Никиты Михалкова и поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

Дмитрий Нагиев