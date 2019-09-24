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Екатерина Климова нежно поздравила подросшего сына: «Как нам повезло с тобой»

41-летняя Екатерина Климова посвятила 11-летнему Корнею нежный пост в Instagram.

«Корней, поздравляю себя с твоим 11 летием! Как же нам всем, повезло с тобой! Днями Рождения в нашей семье никого не удивишь, но твой праздник всегда собирает нас вместе и становится самым душевным!)))) Пусть не все наши желания исполнятся. Твоя мечта обязательно сбудется», — написала звездная мама.

«Корней такой классный!!!», «Такой мальчик хороший скромный, воспитанный», «Корней отличный парень! Очень воспитанный и интеллигентный мальчик», «Прекрасный молодой человек», «Такой скромняшка))) Счастья и добра», «Хороший мальчик 👍👍👍 успехов во ВСЕМ», «Красивый он у вас, как впрочем, как и все ваши дети! А в кого им быть другими — Мама то умница-красавица», «Красавчик! На маму похож», «Какой уже взрослый сыночек, очень похож на маму, будет счастливым», «Тадам! Барабанные палочки! 11-это мелкими шажками или вприпрыжку в счастливое будущее», «Мечты сбываются», — комментируют подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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