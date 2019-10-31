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Костюм «бойфренда» и спортивные кроссовки: Зара выбрала расслабленный образ для прогулки с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Зара проводит время в родном Санкт-Петербурге, приобщая детей к искусству. 36-летняя певица повела сыновей в Эрмитаж, а для культурной программы подобрала расслабленный, но в то же время элегантный образ.

Для похода в музей и прогулки по центру города Зара выбрала аутфит на основе брючного костюма свободного силуэта. Консервативный бежево-серый цвет в сочетании с крупной неброской клеткой звезда разбавила джемпером насыщенного бордового оттенка. В тон ему – спортивные кроссовки цвета спелой вишни. Образ дополнен кожаной сумкой-седлом, узнаваемой моделью от Christian Dior, и двубортным пальто насыщенно-красного оттенка.

«Сегодня весь день провели с детьми в одном из крупнейших музеев мира – петербургском Эрмитаже. Как видите, не все разделили мое воодушевление по поводу многочасовой экскурсии» – поделилась Зара. Фолловеры восхитились подходом певицы к воспитанию детей. «Каникулы с пользой – это замечательно!», «Прекрасный у вас сегодня день получился», «Красавица!», «Вы хорошая мама. Удачи вам и хороших каникул!», «Не перестаю вами восхищаться – как вы все успеваете?» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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