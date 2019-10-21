Кристина Орбакайте поздравила взрослого красавца-сына с окончанием ВУЗа: «Горжусь тобой»
«Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты — бакалавр и уже учишься на магистратуре. Только вперед! Я горжусь тобой», — написала гордая мама.
«Какой парень красивый», «И умничка, и красавчик!!!!! Хорошего сына Вы воспитали, Кристина!... Хотя, у вас все дети прекрасные», «Умный, добрый и красивый мальчик. Мамина гордость», «Дени как-то вдруг из "младших" перешел в статус "старших"», «Как будто вчера были губки,, бантиком,,, бровки,, домиком», «Вот время летит», «Высокий то какой...», «Молодец, Дени!!! Я обратила внимание на рост. Это на фото так или и на самом деле он так высок ростом?», «Какая Мама, такие и дети работяги, умнички», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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