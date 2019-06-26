Алика Смехова отправила сына учиться в Америку

«Я с Макаром лечу в Нью-Йорк, отвожу его в лагерь, где несколько лет назад был мой старший сын и получал там прекрасную практику в разговорном английском языке», — поделилась звездная мама.
Последний раз Алика была в Америке в 2014 году, а позже — не могла найти силы и время сделать новую визу. На этот раз все сложилось более чем удачно, звезду ждет несколько полных впечатлений дней.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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