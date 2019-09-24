Денис Клявер нежно поздравил подросшего сына: «С днем рождения, мистер рок-н-ролл»

«С днем рождения, мистер рок-н-ролл! А также мистер позитив и обоян. Ты наше счастье, наша светлость, наша радость, которая вечно заражает всех вокруг своей озорной улыбкой. Растешь настоящим мужчиной! Сильным, порядочным, внимательным, неравнодушным и с большим сердцем. Дай Бог крепчайшего здоровья тебе, мой младшенький! Уверен, впереди у тебя много громких побед и ярчайших свершений. А мы всегда рядом, твои мама и папа», — написал он.