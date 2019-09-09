Юлия Барановская: «Мне бы хотелось выйти замуж за достойного мужчину и родить еще одного ребенка»

Юлия, расскажите, почему вы решили стать амбассадором фонда «Память поколений»? Что входит в ваши обязанности на этом посту?

Я по жизни неравнодушный человек, пожилые люди – это моя «болевая точка», я просто не могу жить спокойно, не понаслышке зная, сколько у них проблем. В качестве ведущей «Мужского и Женского» на Первом канале мне не раз приходилось участвовать в решении сложных жизненных ситуаций, в которых оказываются такие люди, и когда фонд «Память поколений» предложил мне стать его амбассадором, я с радостью согласилась. Мы помогаем ветеранам всех войн, в которых когда-либо принимала участие наша страна, подопечные разного возраста, но объединяет их то, что все они герои, не жалевшие себя, чтобы защитить нас. В роли амбассадора фонда я доношу информацию о нашей деятельности большому количеству людей, и благодаря их поддержке мы имеем возможность оказывать помощь тем, кто так в ней нуждается.

Вы многодетная мама, у вас подрастают замечательные дети... Но, наверняка, тяжело справляться с семейными обязанностями, совмещать карьеру и воспитание детей. Поделитесь секретами: как распределяются обязанности в вашей семье, как вам удается все успевать, кто вам помогает?

Я с детства запомнила, как моя учительница по физике говорила: «В сутках не 24 часа, а столько, сколько нужно, чтобы решить свои дела», и живу с этим девизом. Нужно уметь правильно расставлять приоритеты, и детей учу этому же, объясняю и показываю на своем примере. Они видят, что мама не просто играет в телефоне, а работает: сценарий читает или на сообщения отвечает. У детей главная обязанность – учиться без моего контроля, они прекрасно знают, что если что-то не сделают, то сами будут объясняться в школе, я за них краснеть не пойду. У меня своя работа, у них своя. Учу их быть личностями, и они уже личности, не всегда «удобные», но, безусловно, сильные и интересные.