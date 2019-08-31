«Счастье есть»: Дмитрий Нагиев поздравил сына с 30-летием

31 августа Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. В честь дня рождения наследника его отец, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, опубликовал в Instagram трогательный поздравительный пост: «Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю».
«Я тебя тоже!» — ответил отцу Кирилл.
«Тот самый случай, когда «яблоня дала хороший урожай»», «Лучше Нагиева-старшего только Нагиев-младший», «Хорошие гены», «Папа красивый - дети красивые», «Классный у Вас сынок!👍 Гордость отца!», «Достойное продолжение Вас!», «Красавчик, весь в Отца», «Сынок огонь…собственно, как и папаня», — пишут в комментариях подписчики Дмитрия Нагиева.
Напомним, матерью Кирилла Нагиева является радиоведущая Алиса Шер, первая и единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева. В настоящее время известный актер скрывает свою личную жизнь, однако в СМИ периодически появляются слухи о том, что его сердце несвободно и в новых отношениях у него подрастает второй ребенок.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube
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