«Счастье есть»: Дмитрий Нагиев поздравил сына с 30-летием

Напомним, матерью Кирилла Нагиева является радиоведущая Алиса Шер, первая и единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева. В настоящее время известный актер скрывает свою личную жизнь, однако в СМИ периодически появляются слухи о том, что его сердце несвободно и в новых отношениях у него подрастает второй ребенок.