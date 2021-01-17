Маликова в дерзком топе, Самойлова в наряде наложницы и другие яркие образы недели
Фото: Instagram Инны Маликовой
Инна Маликова продолжает дразнить фанатов фото в нарядах, которые подчеркивают точеную фигуру с самых выгодных ракурсов. На новом фото певица позирует в эффектном праздничном образе. На ней — дерзкий шелковый топ-бюстье с экстремально глубоким фигурным декольте, декорированный мерцающей бахромой из кристаллов. Соблазнительные изгибы выделяет фактурная юбка-карандаш с завышенной линией талии. Дополняет вечерний образ миниатюрная сумка-кисет на брутальной ручке-цепи. Финальные штрихи — пара ювелирных акцентов с многоярусными браслетами в главной роли.
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в образе арабской наложницы. Женственные формы супруги рэпера подчеркнул наряд изумрудного цвета, украшенный сверкающими камнями и стразами. Завершали образ чокер на шее и эффектный аксессуар на голове, прикрывающий лицо. «Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моей инсте. И мне кажется, мне очень идет вот вся эта магия Востока. Как вам?», — подписала снимки Самойлова.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес появилась сразу на двух эффектных обложках журнала Еlle. На одной певица позирует в полупрозрачном боди небесно-голубого оттенка, а на другой — в еще более провокационной красной «дырявой» водолазке. Для фотосессии стилисты выбрали не менее яркие образы.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи снялась для обложки издания Sorbet. Для фотосессии актриса облачилась в серебристое платье с вырезом до бедра и экстремальным декольте. Завершали эффектный образ объемная ретро-укладка, роскошное колье и длинные черные перчатки, декорированные страусиными перьями.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон показала образ, в котором она была на видео-встрече в Zoom. Силуэтный жакет с нескромным фигурным декольте актриса сочетала с акцентным поясом из лакированной кожи. Бесконечные и стройные ноги подчеркнуты юбкой длины мини и колготками в горошек, а финальными штрихами стали эффектные туфли-слингбэки на шпильках и броские серьги а-ля винтаж.
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук продемонстрировала яркую и дерзкую фотосессию в стильном наряде песочного оттенка. Певица примерила широкие эффектные брюки песочного цвета и оригинальный объемный тканевый тренч с одним рукавом, который она надела поверх черного короткого топа. Образ получился ярким, стильным и немного провокационным, однако, судя по подписи Юлии, именно такой и была цель фотосессии. «Настроение быть стильной и дерзкой», — написала певица.
Валерия
Валерия продемонстрировала монохромный образ c черным цветом в главной роли. В ролике, опубликованном в Instagram певицы, на ней — эффектное двухслойное платье с «драматичными» рукавами и макси-юбкой, выполненной из абсолютно прозрачного материала с растительным паттерном. Дополнили наряд классические черные туфли Мэри Джейн на каблуках и брутальная черная сумка кросс-боди, напоминающая кобуру.
Ирина Понаровская
Ирина Понаровская, которая не перестает восхищать поклонников своим стилем и прекрасной внешностью на протяжении многих лет, в очередной раз очаровала подписчиков эффектным образом, в котором поздравила всех со старым Новым годом. На фотографии певица появилась в черном топе и брюках, а также молодежной косухе. Завершили образ дерзкая укладка и татуировки на плече.
Лада Дэнс
Лада Дэнс приняла участие в новой модной съемке, в которой примерила яркий образ. Актриса перевоплотилась в героиню культового сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу и призналась, что тоже питает страсть к коллекционированию обуви. На фото звезда позирует в эффектном полупрозрачном платье-халате с дерзким «тигровым» принтом, надетом поверх соблазнительного боди в сетку. Дополняют образ и вторят его гамме оттенков стильные туфли «Золушки» цвета фуксии с забавными бантами. Финальные штрихи — броский мейкап с акцентом на губах и легкие локоны.
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру и прекрасное чувство стиля. Певица примерила кеды, шапку, темно-серые потертые джинсы клеш и черную майку, сверху она накинула кардиган. Такой наряд отлично подчеркнул осиную талию исполнительницы. Образ знаменитая блондинка дополнила дерзким мейком: легким контурингом и ярким бордовым цветом на губах.
Вера Брежнева
Вера Брежнева появилась перед поклонниками в необычном наряде, похожем на черно-белый цветок. Эффектное мини-платье по фигуре украшает огромный бант-цветок в зоне декольте. Изысканный наряд Вера дополнила черными бархатными ботфортами с золотыми цепями. Завершают образ лаконичные жемчужные серьги и гладко уложенные волосы.
Фото: Instagram
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