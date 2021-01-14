Юлия Ковальчук представила пикантный образ: «Настроение быть дерзкой»
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук продемонстрировала яркую и дерзкую фотосессию в стильном наряде песочного оттенка.
Певица примерила широкие эффектные брюки песочного оттенка и оригинальный объемный тканевый тренч с одним рукавом, который она надела поверх черного короткого топа. Образ получился ярким, стильным и немного провокационным, однако, судя по подписи Юлии, именно такой и была цель фотосессии. На снимках она позирует у автомобиля.
«Настроение быть стильной и дерзкой», — пишет певица.
Подписчики отметили, что фотосессия получилась очень горячей, а сама Юлия выглядит потрясающе. По их словам, певица вышла просто невероятно, а образ вышел очень интересным и атмосферным, его хочется долго рассматривать.
Ранее Юлия опубликовала поздравление со старым Новым годом в необычном и эффектном образе, напоминающем облачение арабских красавиц, но более откровенным. Певица блеснула в шикарном комбинезоне с открытой спиной, украшенном необычным декоративными элементами. Шикарный образ собрал множество комплиментов подписчиков.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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