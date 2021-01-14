Юлия Ковальчук представила пикантный образ: «Настроение быть дерзкой»

Подписчики отметили, что фотосессия получилась очень горячей, а сама Юлия выглядит потрясающе. По их словам, певица вышла просто невероятно, а образ вышел очень интересным и атмосферным, его хочется долго рассматривать.

Ранее Юлия опубликовала поздравление со старым Новым годом в необычном и эффектном образе, напоминающем облачение арабских красавиц, но более откровенным. Певица блеснула в шикарном комбинезоне с открытой спиной, украшенном необычным декоративными элементами. Шикарный образ собрал множество комплиментов подписчиков.