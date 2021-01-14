Ирина Понаровская продемонстрировала эффектный образ в кожаной косухе и с татуировкой

Ирина Понаровская, которая восхищает своих поклонников неповторимым чувством стиля и прекрасной внешностью, несмотря на возраст, поразила подписчиков эффектным образом, в котором поздравила со старым Новым годом, и пожелала своим подписчикам здоровья и удачи.

На фотографии певица появилась в черном топе и брюках, а также молодежной косухе. Внимание привлекают также и татуировки на предплечье женщины.

В комментариях подписчики сделали певице множество комплиментов, и отметили ее непревзойденный стиль, который выглядит еще более изысканном в ее возрасте и делает ее еще более привлекательной.

В один голос поклонники назвали ее эталоном красоты и настоящим бриллиантом на российской эстраде, пожелали ей здоровья и личного счастья, а также удачи в карьере.

Ранее Ирина Понаровская блеснула в умопомрачительном вечернем ярко-синем платье в пол с эффектной баской и открытыми плечами. Приталенное платье с поясом подчеркивает прекрасную фигуру певицы. В посте Ирина поздравила поклонников с Новым годом.