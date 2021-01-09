«Как девчонка!» Глюкоза поразила фанатов стильным, молодежным луком
Фото: @glukozamusic / Instagram
34-летняя певица снова поразила поклонников идеальной фигурой и прекрасным чувством стиля. Она опубликовала новый пост в своем блоге в Instagram, и многие пользователи Сети позитивно оценили лук артистки. Глюкоза примерила кеды, шапку, темно-серые потертые джинсы клеш и черную майку, сверху она накинула кардиган. Такой наряд отлично подчеркнул осиную талию исполнительницы. Образ знаменитая блондинка дополнила дерзким мейком: легким контурингом и ярким бордовым цветом на губах.
На снимках звезда позирует возле граффити. «Счастье в цвете и свободе! Как важно баловать своего внутреннего ребёнка! Шалость удалась», — подписала публикацию селебрити.
Подписчики адресовали любимой артистке массу восторженных комментариев: «Крутые фотки, хулиганка!!!», «С тобой и сама в детство окунулась», «Наташа, ты классная!», «Ты настоящая модель», «Молодая и яркая, прям как девчонка!» , — пишут в комментариях восторженные поклонники Ионовой.
Фото: @glukozamusic / Instagram
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