«Как девчонка!» Глюкоза поразила фанатов стильным, молодежным луком

На снимках звезда позирует возле граффити. «Счастье в цвете и свободе! Как важно баловать своего внутреннего ребёнка! Шалость удалась», — подписала публикацию селебрити.

Подписчики адресовали любимой артистке массу восторженных комментариев: «Крутые фотки, хулиганка!!!», «С тобой и сама в детство окунулась», «Наташа, ты классная!», «Ты настоящая модель», «Молодая и яркая, прям как девчонка!» , — пишут в комментариях восторженные поклонники Ионовой.