Валерия устроила зажигательное дефиле в прозрачной юбке

Валерия демонстрирует монохромный образ c черным цветом в главной роли. На ней — эффектное двухслойное платье с «драматичными» рукавами и макси-юбкой, выполненной из абсолютно прозрачного материала с растительным паттерном. Дополнили наряд классические черные туфли Мэри Джейн на каблуках и брутальная черная сумка кросс-боди, напоминающая кобуру. Образ сместил фокус внимания на роскошную фигуру звезды и стройные ноги, хоть и нередко за такой выбор артистку критикуют в Сети.