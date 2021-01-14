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Валерия устроила зажигательное дефиле в прозрачной юбке

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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия похвасталась стройными ногами в наряде, который оставил мало места для фантазии. 52-летняя певица недавно стала бабушкой, однако, в прибавившихся семейных хлопотах успевает приглядывать за модными трендами. В своем Instagram звезда устроила зажигательное дефиле в эпатажном образе.

Валерия демонстрирует монохромный образ c черным цветом в главной роли. На ней — эффектное двухслойное платье с «драматичными» рукавами и макси-юбкой, выполненной из абсолютно прозрачного материала с растительным паттерном. Дополнили наряд классические черные туфли Мэри Джейн на каблуках и брутальная черная сумка кросс-боди, напоминающая кобуру. Образ сместил фокус внимания на роскошную фигуру звезды и стройные ноги, хоть и нередко за такой выбор артистку критикуют в Сети.

Певица Валерия / Instagram @valeriya

Напомним, что 1 января младший сын Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Девочку назвали необычным именем — производным от имен родителей, что вызывало бурные обсуждения в сетевых просторах. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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