Оксана Самойлова похвасталась формами в образе арабской наложницы: «Магия Востока»
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в образе арабской наложницы. Женственные формы супруги рэпера подчеркнул наряд изумрудного цвета, украшенный сверкающими камнями и стразами. Завершали образ чокер на шее и эффектный аксессуар на голове, прикрывающий лицо.
«Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моей инсте. И мне кажется, мне очень идет вот вся эта магия Востока. Как вам?», — подписала снимки Самойлова.
Конечно фолловеров Оксаны ее новая фотосессия не оставила равнодушными. «Вау, какая красивая», «Всем бы быть такими многодетными мамочками», «Шикарная», «Красиво очень, но мне кажется, так откровенно женщины востока одеваются только в спальне для мужа», «Вы на этих фото очень похожи на Решетову Анастасию», «У Джиги на телефоне теперь будет новый принт», «Хороша чертовка», «Потрясающая», «Красиво», «Образ — пушка», «Вам очень идет», «Очень круто», «Огонь», «Шикарная и загадочная!», «Какая красотка», — пишут они в многочисленных комментариях.
Отметим, что Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми сейчас отдыхают в Дубае, где также проводят время Тимати и Анастасия Решетова с сыном. И Самойлова, и Решетова принимают участие в различных эффектных фотосессиях на фоне местных живописных пейзажей, которые потом публикуют в своих страницах в Instagram. При этом фолловеры часто сравнивают девушек и пишут об их внешнем сходстве.
Фото: Instagram
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