Оксана Самойлова похвасталась формами в образе арабской наложницы: «Магия Востока»

Оксана Самойлова опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в образе арабской наложницы. Женственные формы супруги рэпера подчеркнул наряд изумрудного цвета, украшенный сверкающими камнями и стразами. Завершали образ чокер на шее и эффектный аксессуар на голове, прикрывающий лицо.

«Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моей инсте. И мне кажется, мне очень идет вот вся эта магия Востока. Как вам?», — подписала снимки Самойлова.