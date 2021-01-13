Лада Дэнс примерила образ Кэрри Брэдшоу и призналась в страсти к туфлям
Фото: Instagram @lada_dance_official
На фото звезда позирует в эффектном полупрозрачном платье-халате с дерзким «тигровым» принтом, надетом поверх соблазнительного боди в сетку. Дополняют образ и вторят его гамме оттенков стильные туфли «Золушки» цвета фуксии с забавными бантами. Финальные штрихи — броский мейкап с акцентом на губах и легкие локоны.
«Все мои друзья и родные знают, что я фанат красивой обуви. В моем гардеробе очень много пар обуви, не досчитаешься. Но считать бесполезно, потому что это мой фетиш. Для меня обувь это произведения искусства, которые я собираю со всех уголков мира, на выставках, на фэшн-показах. Очень люблю эксклюзивную, индивидуальную и неординарную обувь. Не исключением является и эти розовые туфельки на фото, которые я очень люблю», — признается Лада Дэнс.
Фото: Instagram @lada_dance_official
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