Лада Дэнс примерила образ Кэрри Брэдшоу и призналась в страсти к туфлям

«Все мои друзья и родные знают, что я фанат красивой обуви. В моем гардеробе очень много пар обуви, не досчитаешься. Но считать бесполезно, потому что это мой фетиш. Для меня обувь это произведения искусства, которые я собираю со всех уголков мира, на выставках, на фэшн-показах. Очень люблю эксклюзивную, индивидуальную и неординарную обувь. Не исключением является и эти розовые туфельки на фото, которые я очень люблю», — признается Лада Дэнс.