44-летняя Инна Маликова похвасталась идеальной фигурой в облегающей юбке
Фото: Instagram @innamalikova
Маликова позирует в эффектном праздничном образе, который выстроила вокруг контраста черного и белого. На ней — дерзкий шелковый топ-бюстье с экстремально глубоким фигурным декольте. Декорирована деталь мерцающей бахромой из кристаллов. Соблазнительные изгибы выделяет фактурная юбка-карандаш с завышенной линией талии. Дополняет вечерний look миниатюрная сумка-кисет на брутальной ручке-цепи. Финальные штрихи — пара ювелирных акцентов с многоярусными браслетами в главной роли.
Поклонники были щедры на комплименты, восхищаясь красотой, молодостью и стилем звезды. «Инна, какая красивая!», «Как всегда на высоте», «Вы просто загляденье», «Превосходно выглядите», «Шикарная и милая девушка» — пишут в комментариях. О других стильных образах Инны Маликовой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @innamalikova
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