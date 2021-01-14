44-летняя Инна Маликова похвасталась идеальной фигурой в облегающей юбке

Маликова позирует в эффектном праздничном образе, который выстроила вокруг контраста черного и белого. На ней — дерзкий шелковый топ-бюстье с экстремально глубоким фигурным декольте. Декорирована деталь мерцающей бахромой из кристаллов. Соблазнительные изгибы выделяет фактурная юбка-карандаш с завышенной линией талии. Дополняет вечерний look миниатюрная сумка-кисет на брутальной ручке-цепи. Финальные штрихи — пара ювелирных акцентов с многоярусными браслетами в главной роли.