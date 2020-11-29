Лопес с декольте и разрезом, Нюша в мини и другие яркие наряды звезд на прошедшей неделе
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес продемонстрировала себя во все красе на церемонии American Music Awards 2020. Певица позировала фотографам в эффектном серебристом наряде — топе с глубоким декольте и юбке с очень низкой посадкой и очень высоким разрезом.
Кара Делевинь
Фото: Eastnews
Кара Делевинь отдала предпочтение более скромному и элегантному образу. Модель нарядилась в блестящий брючный костюм и боди телесного цвета.
Нюша
Фото: Instagram Нюши
Сверкающий наряд выбрала и Нюша, облачившаяся в провокационный топ в стразах, короткие шорты и объемный пиджак, расшитые серебристыми блестками.
Вера Брежнева
Вера Брежнева показала шикарную фигуру в эффектном прозрачном плаще и стильных туфлях. Яркие фотографии со съемки она опубликовала в своем Instagram. «Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед... Но это не повод этого не делать, и если уже делать — то с удовольствием!», — написала певица.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук опубликовала шикарное фото в своем Instagram, на котором появилась в образе «Царевны-Лебедь» на современный лад — она предстала в роскошном платье из перьев и высоких кожаных ботфортах. «— Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вороны? — А вороны — остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались. — А папа где? — Спи, спи, за нами Сон, Сон на степном коне сейчас приедет. — Куда возьмет? — На лебединый Дон. Там у меня — ты знаешь? — Белый лебедь», — подписала фотографию Бондарчук.
Зара
Певица Зара примерила роковой образ и поделилась любимым бьюти-лайфхаком, который помогает ей мгновенно изменить имидж и настроение. В новой съемке 37-летняя певица перевоплотилась в женщину-вамп и собрала не одну сотню комплиментов. Зара позирует в эффектном платье из черного гипюра. Лиф-бюстье, акцент на талии и легкая полупрозрачная текстура ткани повысили градус соблазнительности и оставили мало места для фантазии. Look звезды дополнили броские серьги с увесистыми камнями и набор из сразу нескольких колец. Финальные штрихи — прическа с крупными локонами и яркий мейкап с «кошачьими» стрелками и алой помадой. «Я редко пользуюсь красной помадой. Больше люблю нюд. Хотя именно этот цвет на губах может за минуту превратить в женщину-вамп, роковую красотку или главную звезду вечера», — поделилась артистка.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили годовщину свадьбы — видео с праздника каждый из них опубликовал в своем Instagram. «Удивительно, великолепно, потрясающе!», — написала, рассказывая о вечере Ляйсан. Звездная пара красиво отметила годовщину свадьбы, а Ляйсан удивила поклонников роскошным образом. Для праздника Утяшева выбрала яркое красное платье-комбинацию, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру и пышные формы.
Пелагея
Пелагея, которая, по мнению поклонников, расцвела после расставания с мужем, опубликовала в социальной сети новое видео. В кадре артистка в голубом облегающем платье в горох томно позирует на высоком стуле. Подписчики осыпали Пелагею комплиментами за красоту и точеную фигуру.
Кети Топурия
На минувшей неделе глубоко беременная Кети Топурия вышла замуж за давнего бойфренда Льва Деньгова. Интересное положение певица подчеркнула белым обтягивающим мини-платьем необычного кроя с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красные помада и маникюр.
Светлана Ходченкова
Фото: Пресс-служба
Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма «На острие» в элегантном образе. Нюдовую шелковую рубашку актриса сочетала с широкими черными брюками и лодочками, сделав акцент на выразительный макияж глаз.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!