Лопес с декольте и разрезом, Нюша в мини и другие яркие наряды звезд на прошедшей неделе

Певица Зара примерила роковой образ и поделилась любимым бьюти-лайфхаком, который помогает ей мгновенно изменить имидж и настроение. В новой съемке 37-летняя певица перевоплотилась в женщину-вамп и собрала не одну сотню комплиментов. Зара позирует в эффектном платье из черного гипюра. Лиф-бюстье, акцент на талии и легкая полупрозрачная текстура ткани повысили градус соблазнительности и оставили мало места для фантазии. Look звезды дополнили броские серьги с увесистыми камнями и набор из сразу нескольких колец. Финальные штрихи — прическа с крупными локонами и яркий мейкап с «кошачьими» стрелками и алой помадой. «Я редко пользуюсь красной помадой. Больше люблю нюд. Хотя именно этот цвет на губах может за минуту превратить в женщину-вамп, роковую красотку или главную звезду вечера», — поделилась артистка.

Ляйсан Утяшева