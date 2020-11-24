Ляйсан Утяшева блеснула в шикарном красном платье на праздновании годовщины свадьбы с мужем
Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают годовщину свадьбы – видео со своего праздника каждый из них опубликовал в своем Instagram.
«Удивительно, великолепно, потрясающе!», – пишет Ляйсан, рассказывая о вечере.
Звездная пара красиво отметила годовщину свадьбы, а Ляйсан удивила поклонников роскошным образом. Для праздника Утяшева выбрала яркое красное платье-комбинацию, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру и пышные формы.
Роскошный образ обеспечил Утяшевой массу комплиментов и поздравлений:
«Какие вы классные! Вот ждем концерт Павла», «Лапочки!!! Счастья вам!!!», «Обворожительные», «Какая замечательная пара!», «Пусть ваша семья только крепчает», «Самые замечательные! Ваша любовь окрыляет и вдохновляет!», «Дай Бог, чтобы вы ещё долгие долгие годы были такие счастливые и красивые», «Поздравляю! Такие молодцы! Красивая пара! Смотреть приятно!!! Просто двое наслаждаются друг другом», «Красотка», «Лейсан, матурлар. Главное, погоды в доме вам, а что за окном, не столь важно.. Любви вам и здоровья семье», «Поздравляю Вас! И пусть любовь Ваша живет вечно!», «Вы самая лучшая, позитивная пара. Пример для молодёжи!».