Ляйсан Утяшева блеснула в шикарном красном платье на праздновании годовщины свадьбы с мужем

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают годовщину свадьбы – видео со своего праздника каждый из них опубликовал в своем Instagram.

«Удивительно, великолепно, потрясающе!», – пишет Ляйсан, рассказывая о вечере.

Звездная пара красиво отметила годовщину свадьбы, а Ляйсан удивила поклонников роскошным образом. Для праздника Утяшева выбрала яркое красное платье-комбинацию, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру и пышные формы.