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Певица Зара взбудоражила Сеть фото в дерзком кружевном платье

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Певица Зара

Фото: Instagram @zara_music

Певица Зара примерила роковой образ и поделилась любимым бьюти-лайфхаком, который помогает ей мгновенно изменить имидж и настроение. В новой съемке 37-летняя певица перевоплотилась в женщину-вамп и собрала не одну сотню комплиментов.

Зара позирует в эффектном платье из черного гипюра. Лиф-бюстье, акцент на талии и легкая полупрозрачная текстура ткани повысили градус соблазнительности и оставили мало места для фантазии. Look звезды дополнили броские серьги с увесистыми камнями и набор из сразу нескольких колец. Финальные штрихи — прическа с крупными локонами и яркий мейкап с «кошачьими» стрелками и алой помадой. «Я редко пользуюсь красной помадой. Больше люблю нюд. Хотя именно этот цвет на губах может за минуту превратить в женщину-вамп, роковую красотку или главную звезду вечера», — поделилась артистка.

Певица Зара / Instagram @zara_music

Поклонники осыпали любимую певицу десятками комплиментов. «Зара, вам все идет, вы восхитительная!», «Цвет изысканных и породистых женщин!», «Шикарное платье!», «Фигура у вас сногсшибательная», «Во всех образах красавица!», «Утонченная и немного дерзкая», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @zara_music

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