Певица Зара взбудоражила Сеть фото в дерзком кружевном платье
Фото: Instagram @zara_music
Зара позирует в эффектном платье из черного гипюра. Лиф-бюстье, акцент на талии и легкая полупрозрачная текстура ткани повысили градус соблазнительности и оставили мало места для фантазии. Look звезды дополнили броские серьги с увесистыми камнями и набор из сразу нескольких колец. Финальные штрихи — прическа с крупными локонами и яркий мейкап с «кошачьими» стрелками и алой помадой. «Я редко пользуюсь красной помадой. Больше люблю нюд. Хотя именно этот цвет на губах может за минуту превратить в женщину-вамп, роковую красотку или главную звезду вечера», — поделилась артистка.
Поклонники осыпали любимую певицу десятками комплиментов. «Зара, вам все идет, вы восхитительная!», «Цвет изысканных и породистых женщин!», «Шикарное платье!», «Фигура у вас сногсшибательная», «Во всех образах красавица!», «Утонченная и немного дерзкая», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @zara_music
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