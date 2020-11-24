Пелагея в платье в обтяжку похвасталась точеной фигурой на съемках: «Вы невероятная»

«Так, интрига», «Какая красивая, Полечка», «Поля, ну теперь мы будем голову ломать», «Невероятная», «Как же вы мне нравитесь», «Вау, это нереально красиво, а эта рука изящная, самая лучшая! А наряд с прической убил!», «Поля, вы невероятно красивы», «Огонь!», — выразили эмоции поклонники певицы.

В последнее время Пелагея постоянно появляется в новостях, но не только в связи с творчеством, но и из-за развода с мужем Иваном Телегиным. Певица и хоккеист уже больше года не живут вместе (он уже наладил личную жизнь с новой избранницей). О расставании они рассказали накануне Нового года. Но до сих пор экс-супруги не могут развестись из-за взаимных требований друг к другу.

Сначала не могли решить вопрос о размере алиментов для дочки Таисии, после пошли прения в суде из-за раздела имущества. Хотя раньше Пелагея заявляла, что каждый останется с тем, с чем вступал в брак. Но теперь Иван Телегин захотел большего. Судебные заседания несколько раз откладывались по разным причинам, и пока не известно, когда Пелагея станет свободной.